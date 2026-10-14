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Kultuuriministeerium loobus plaanist rahvaraamatukogudelt raha ära võtta

Eesti
Raamaturiiul
Raamaturiiul Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Kultuuriminister Heidy Purga rääkis Kuku raadio saates "Kultuurimaja", et kui algselt oli järgmiseks aastaks kavas rahvaraamatukogude riigitoetuse vähendamine, siis nüüd jääb see ära.

Purga ütles, et otsus sündis tänu ministeeriumi läbirääkimistele raamatukogudega. Ta nentis, et rahvaraamatukogud on Eestis oluline kultuuri- ja kogukonnavõrgustik. 

"Me oleme kultuuriministeeriumis leidnud katteallikad toetuse jätkumiseks ja järgmisel aastal saame teha seda samas mahus," sõnas Purga. Ta lisas, et selle arvelt kelleltki tegevustoetust maha ei võeta.

Purga ütles, et kultuuriministeerium toetab rahvaraamatukogude kogude ja teenuste arendamist lisaks teavikute soetamise toetusele ka teiste meetmete kaudu. "Väga hästi on käima läinud raamatukogude kiirendi, mis on suunatud raamatukogudele erinevates kohalikes omavalitsustes," rääkis ta.

Eelmisel nädalal ütles kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm ERR-ile, et rahvaraamatukogude teavikute toetuseks on 2027. aastal ette nähtud 1,77 miljonit eurot. Mullu oli see summa 1,87 miljonit eurot. "Vähenemine on seotud riigieelarve aastatele jaotatud 10-protsendilise kärpega," sõnas Talihärm.

Toimetaja: Merilin Leetna

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