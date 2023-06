Vene piirivalvurid pidasid kinni kaks ekslikult piiri ületanud PPA logistikut

Logistikud olid teisipäeval kella 15 ajal Setomaal Saatse piiripunkti juures tutvumas piirilõiguga, kuhu kavandatakse hooldustöid.

Kolmest logistikust kaks, 61- ja 57-aastased mehed, sõitsid piiripunkti juures ekslikult ATV-ga Venemaa territooriumile. Venemaa piirivalvurid pidasid mehed veidi enne kella 15 piiripunkti juures kinni.

"Tänane vahejuhtum oli inimlik eksitus. Teeme hetkel kõik endast oleneva, et meie töötajad võimalikult kiiresti Eestisse tagasi saada," ütles Lõuna prefekt Vallo Koppel.

Logistikud olid piiripunkti juures liikumiseks ekslikult valinud Eesti poolele jääva asfalttee asemel Venemaa poolel asuva patrulltee. PPA töötajad olid kinnipidamise ajal mõned meetrid Venemaa poolel.

PPA töötajad kinnipidamisel vastupanu ei osutanud ja Venemaa piirivalvurid nende suhtes jõudu ei kasutanud.

PPA kutsus Venemaa piirivalve esindaja kell 17 Saatse piiripunkti juurde piiriesindajate abide kohtumisele, kus fikseeriti piiriületus. Paraku ei õnnestunud kohtumisel kokku leppida PPA töötajate kohest Eestile üleandmist.

Kaks kinnipeetud PPA logistikut ei ole politseiametnikud vaid töölepingulised töötajad. Nad olid piiri hooldustöid ette valmistamas erariietes ning ilma erivahenditeta.

Juhtumit kommenteeris ka president Alar Karis, kes rõhutas, et tegemist on inimliku eksitusega ning korralikult märgistatud piir on oluline, et selle ületamisega ei eksiks kohalikud elanikud ega ka PPA töötajad ise.

"Täna juhtunu on inimlik eksitus, mille lahendus on Eesti-poolne selgitus ja meie ametnike vabastamine. Loodan, et kaks piiri hooldustööde ajal Saatse piiripunkti juures üle piiri kaldunud PPA logistikut jõuavad kiiresti tagasi koju, oma perede ja kolleegide juurde," sõnas president.