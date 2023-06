Politsei avaldas videod Eesti logistikute kinnipidamisest ja vabastamisest

Eestit esindas tänasel piiriesinduste kohtumisel neljaliikmeline delegatsioon: delegatsiooni juht, piirisekretär, piiriesindaja abi ning tõlk. Delegatsiooni juhtinud piiriesindaja Urmas Elmi sõnul ei olnud delegatsioonide vahel juhtumi osas erimeelsusi.

"Kohtumine oli töine ning korrektne. Meil ei olnud erimeelsusi, mis juhtus, miks juhtus ja milline peaks olema lahendus," sõnas Elmi. "Kõik olid nõus, et hooldustöid ette valmistanud logistikud sõitsid Venemaa territooriumile inimliku eksimuse tõttu. Venemaa piirivalve määras kummalegi mehele rikkumise eest trahvi 3500 rubla (umbes 38 eurot - toim)."

Logistikute kinnipidamine:

"Meil on sellest juhtumist palju õppida, et oskaksime paremini hoida oma inimesi, kes töötavad igapäevaselt vahetult piirijoonel. Täna, siin ja praegu oleme aga lihtsalt rõõmsad, et kaks head meest on tagasi kodus. Tänan kõiki, kes kaks päeva selle lahenduse nimel töötasid," ütles PPA peadirektor Egert Belitšev.

Neljapäeval Eestisse tagasi saanud logistikud avaldasid kahetsust, et olid ATV-ga kogemata valele teele keeranud. Nende tervis on korras, neid koheldi Venemaa poolel korrektselt. Hetkel lähevad mehed oma lähedaste juurde puhkama.

Logistikute vabastamine: