USA hoiatas eelmisel aastal Ukrainat Nord Streami ründamise eest

USA Luure Keskagentuur (CIA) hoiatas Ukrainat 2022. aasta juunis Nord Streami gaasitoru ründamise eest. USA sai võimalikule Ukraina sabotaažirünnakule viitava luureinfo Hollandi sõjaluureametilt MIVD, kes sai selle ühelt Ukraina allikalt. Sellest kirjutasid Madalmaade NOS ja Nieuwsuur ühes Saksa väljaannetega Zeit ja ARD.

Sabotaažiakti Nord Stream 1 gaasitoru vastu oleks pidanud läbi viima väike sukeldujate meeskond, kes väidetavalt allus otse Ukraina kaitsejõudude ülemale Valeri Zalužnõile. Hollandi väljaande teatel katkestati sabotaažiplaan eelmise aasta juunis. Samas septembris toimunud sabotaažiakt toimus sarnase stsenaariumi kohaselt nagu see, mis algselt planeeriti. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on Ukraina seoseid Läänemerd mööda kulgevate gaasitorude sabotaažiga eitanud. Samas olevat plaan allutatud Zalužnõile, et Zelenski sellest teadlik ei oleks.

Hollandi luureinfo kohaselt olevat sabotaažiakti planeerinud grupeering oma rünnakus kasutanud võltsitud Eesti passe, kirjutas The New York Times ühele Euroopa allikale tuginedes. Mõned grupeeringu liikmed kasutasid eurooplaste hinnangul ka võltsitud Bulgaaria passe.

Mõlemad Nord Streami gaasitorud said 26. septembril toimunud sabotaažirünnaku käigus tõsiselt kahjustada. Peale rünnaku ilmsikstulekut võttis MIVD taas ühedust CIA-ga. Allikad samas kinnitasid ühisjuurdlust läbi viinud meediaväljaannetele, et tegelikult toimunu osas pole siiani lõplikku kindlust ning vaagimisel on erinevad variandid.

Hollandi luureinfo osas ei soovinud ametlikult kommentaare anda ei Hollandi valitsus ega sõjaluureamet MIVD. Saksa Tagesschau kohaselt ei soovinud ajakirjanduses ilmunud väiteid kommenteerida ka Saksa föderaalvalitsus.

The Washington Post kirjutas hiljuti samuti, et USA teadis Ukraina plaanist rünnata Nord Streami gaasitoru. Samas tolles loos ei olnud ära toodud, et kustkaudu USA vastava info sai. CIA olevat tolle leheloo kohaselt ka nendega jagatud allika usaldusväärsuses kahelnud, kuid jagas seda sellegipoolest liitlasriikidega. USA lehe The New York Times teatel olevat ukrainlased sabotaažiakti plaanist loobunud juba enne USA hoiatust. Samas olevat mõned USA valitsusametnikud asunud uskuma, et plaani tegelikult ei jäetud katki, vaid selle tegi lõpus mõni teine Ukrainaga seotud grupeering.