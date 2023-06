Abilinnapea: Tallinna filmilinnaku hind on tõusnud, aga jätkame plaaniga

"Oleme faasis, kus selle kuu lõpus on AS Tallinna Arendused valmis välja kuulutama filmilinnaku peahoone hanke," ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm linnavalitsuse pressikonverentsil kolmapäeval.

Tallinn Film Wonderland OÜ, filmilinnaku rajaja, on esitanud vastava rahataotluse ka kultuurkapitalile, lisas Vimm. Tallinna filmilinnak on kantud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja.

Vimma sõnul on filmilinnaku ehitusmaksumuseks 36,5 miljonit eurot. "Peahoone ehitus läheb maksma 26 miljonit eurot. Tehnilised ettevalmistused on tehtud ja peahoone võiks tänavu jõuda ehituseni. Nüüd oleneb see kultuurkapitalist, mis tempos on edasiminek. Tallinn toetab projekti tehniliselt läbi Tallinna Arenduste ja sildfinantseerimise kuni kultuurkapitali rahad vastavalt otsustele laekuvad," rääkis Vimm.

Filmilinnakut on plaanis rajada etappides, millest esimene on peahoone, mis koosneb kolmest stuudiohoonest ja muudest lisaruumidest.

Filmilinnaku ehitushind on järjest tõusnud.

2016. aastal räägiti kogu kompleksi maksumusest summas kuus miljoni eurot. 2020. aastal riigikogule saadetud kirjas, kus paluti filmilinnak lisada riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, märkis Tallinn Film Wonderland OÜ tegevjuht Gren Noormets, et projekti kogumaksumus on 8-10 miljonit eurot.

2021. aasta lõpus hindas Tallinn Film Wonderland esimese etapi maksumuseks 13,6 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpus teatas Tallinna linnavalitsus, et esimese etapi valmisehituseks kulub 20 miljonit eurot. Seega on poole aastaga filmilinnaku esimese etapi maksumus tõusnud kuus miljonit eurot.