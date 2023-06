Erdogan kahandas Rootsi lootust NATO-sse saada

"Rootsil on ootused. See ei tähenda, et meie neile vastaksime. Selleks et meie nende ootustele vastaksime, peab Rootsi esmalt tegema oma osa," ütles Erdogan.

Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas ajendas Rootsit ja Soomet NATO-ga liitumist taotlema. Soome saigi aprillis liikmeks, kuid Türgi ja Ungari on keeldunud Rootsi taotlust ratifitseerimast.

USA president Joe Biden püüdis Erdogani Rootsi asjus mõjutada, helistades Türgi presidendile pärast tolle tagasivalimist mais.

Ka NATO peaseketär Jens Stoltenberg arutas juuni algul Istanbulis Erdoganiga kohtudes Rootsi liikmesuse küsimust.

Erdogan märkis, et Stoltenbergi visiidiga samal ajal korraldasid Ankara silmis terroristliku rühmituse Kurdistani Töölispartei (PKK) toetajad Stockholmis protestiaktsiooni.

Türgi nõuab, et Rootsi seesugused meeleavaldused ära keelaks.

"Rootsi korrakaitsele on põhiseadusega antud õigused. Kasutage neid õigusi. Kui te sellega ei tegele, ei saa me Vilniuse tippkohtumisel "jah" öelda," lausus Erdogan.