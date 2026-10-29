Otse kell 10: riigikogu arutab terviseandmete kasutamist ja väärkasutamist

Arutelul esinevad ettekannetega vandeadvokaat ja advokaadibüroo Sorainen meditsiini ja tervishoiu valdkonna juht Eestis Lise-Lotte Lääne, Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku juht Alar Irs, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ning Eesti 200 fraktsiooni liige Irja Lutsar.

Lutsari sõnul aitab terviseandmete mõtestatud kasutamine parandada ravi kvaliteeti, edendada teadust ja teha paremaid tervishoiuotsuseid, aga samal ajal tuleb tagada inimeste privaatsus ning vältida andmete väärkasutamist.