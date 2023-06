Kallas: keskkonnahoidlikkust eiravad firmad kukuvadki konkurentsist välja

Mitmed ettevõtted on seetõttu sattunud raskustesse.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on puidutööstustel keeruline, nad vajavad stabiilsust ning selle tagamisega valitsuses ka tegeletakse.

Metsatööstuste hinnangul on oht tööstuste sulgemiseks olemas, kuna Eestis on sisendhinnad kõrgemad kui mujal riikides ning turgudel ei paista olukorra paranemist.

"Puidutööstusel on tõesti keeruline just seoses sellega, et neil on väga palju tooret tulnud Venemaalt ja Valgevenest ja see on nüüd kinni. Kogu rohepoliitika ja rohereformid on suunatud sinna, et tõsta tööstuse ja konkurentsivõimet just olukorras, kus käimas on selline majanduslik revolutsioon maailmas. Ja need, kes ei pea silmas keskkonnahoidlikkust, tegelikult kukuvad konkurentsist välja," rääkis Kallas.

Metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja ütles, et Eestis on probleemiks meie majanduskeskkonna vähene rahvusvaheline konkurentsivõime tööstussektoris. "Ehk siis kui meie konkurentriikides on ettevõtetele pakutud siis energiatoetusi suuremates mahtudes, pikaajalised arenguvisioonid ja selline kõrgem poliitiline stabiilsus, kui meil on Eestis olnud," sõnas Välja.