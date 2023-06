Tallinnas tegutsevad suvel taas kiirabi jalgrattabrigaadid

Tallinna kiirabi jalgrattabrigaadid patrullivad Tallinna kesklinnas ja vanalinnas iga päev kella üheksast üheksani. Nii nagu tavaline kiirabi, saab ka rattakiirabi väljakutse keskusest.

Pühapäeval olid 12-tunnises patrullis parameedik Ksenia Artjomenko ning kiirabitehnik Stiven Sõrra, kes olid jõudnud keskpäevaks sõita läbi umbes 20 kilomeetrit ja reageerida neljale väljakutsele.

"Esimene kutse oli naisterahvas, vanust ei mäleta, aga kutsus seoses valudega kõhupiirkonnas. Aga selleks hetkeks kui me saabusime, oli ta läinud. Keskus võttis temaga ühendust, selgus, et ta on hostelis tagasi ja abi ei vaja," rääkis Sõrra.

Rattabrigaadi varustus on sarnane tavalisele kiirabile ja lisaks patsiendi seisundi hindamisele saavad nad anda ka esmaabi.

"Võib-olla natuke ebamugavam on varustust välja võtta, kuna kõik asjad on üksteise peal. Kiirabiautos sõites on igal asjal oma koht ja tead, kust mida võtta. Muidugi enne päeva algust me ka vaatame kogu varustuse üle ja paigaldame nii, et oleks mugav ja kiire välja võtta," kirjeldas Sõrra.

Järgmise väljakutse sai brigaad kesklinna, Musumäele. Sadamast kohale jõudmiseks kulus neil vaid mõni minut.

"Rattabrigaadil on natuke rohkem võimalusi kust me ligi pääseme, sest meil on kasutada ka kõnniteed, kust meie auto ei mahu läbi," rääkis Sõrra.

"Praegu juhtus, et noor mees oli natukene joonud ja tekkis esmane krambihoog. Selle järgselt on vaja teda hospitaliseerida, see on esmakordne, on vaja uurida natukene," kirjeldas Artjomenko väljakutset.