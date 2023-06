Eesti Energia: uue õlitehase projekt on jätkuvalt tasuv

Märtsis koostatud arvutuste kohaselt on Eesti Energia uue õlitehase projekt jätkuvalt tasuv, teatas ettevõte vastuseks riigikontrolli küsimusele.

Rajamisel oleva põlevkiviõli tehase tasuvust puudutavatele küsimustele vastas ka rahandusminister Mart Võrklaev, et Eesti Energia kontsernile kehtivate omaniku ootustega seatud omakapitali hind on 6,1 protsenti.

"Valitsuse otsuse ajal suurendada Eesti Energia aktsiakapitali 125 miljoni euro võrra oli omakapitali hinnaks seitse protsenti. Kontserni siseselt saab ettevõtte juhtkond ise jagada kapitali hinda erinevate tütarühingute või projektide vahel," lisas minister, kes ühtlasi tegutseb riigile kuuluva AS-i Eesti Energia üldkoosolekuna.

Võrklaev vastas ka riigikontrolli küsimusele õlitehase investeeringus kasutatava kapitali keskmise hinna (WACC) kohta, kuid ERR-ile teabenõude vastuseks edastatud kirjas oli see näitaja kinni kaetud. Vastusest nähtub, et ministri hinnangul on ettevõtte kasutatud rahastamine üldjoontes vastavuses kallinenud võlakapitali hinnaga ja langenud omakapitali hinnaga.

Uue õlitehase projekti maksumus on eelarve kohaselt 321 miljonit eurot.

Riigikontrolör Janar Holm saatis 19. mail rahandusministrile kirja, milles tõi välja Eesti Energia uue õlitehase tasuvusanalüüsis kasutatud eelduste olulise muutumise ja esitas sellest tulenevalt rea küsimusi.

7. juunil saatis rahandusminister Mart Võrklaev sellele vastuse, lisades ühtlasi ka Eesti Energia poolsed kommentaarid. Rahandusministeerium pani aga vastusele viieks aastaks AK märke (põhjendusega AvTS § 35 lg 1 p 17 ehk "teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust").

ERR esitas 12. juunil teabenõude tutvuda vastuse selle osaga, mis ei ole seotud Eesti Energia ärisaladusega. 19. juunil saatis rahandusministeerium nii Mart Võrklaeva kui ka EE juhatuse esimehe Andrus Durejko vastused, kuid kattis ärisaladusega seotud osad. Osade vastuste puhul olid kaetud suurem osa tekstist.