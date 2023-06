Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Grosberg ja Kirna

Ukraina väed on haaranud initsiatiivi ja vabastavad järjest uusi alasid lõunas ja idas Bahmuti ümbruses. Millised on viimased arengud rindel ning millal on oodata ukrainlaste suurt ja massiivset pealetungi, kommenteerib kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Venemaa on samal ajal viinud taktikalised tuumarelvad Valgevene territooriumile. Milline on selle sammu poliitiline mõju, selgitab rahvusvaheliste suhete ekspert Catlyn Kirna.

Lisaks selgitab Aleksandr Lukašenko rolli Vene-Ukraina sõjas Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja, kes andis äsja intervjuu ETV+ saatele "Suvine Horisont".

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Anna Pihl.