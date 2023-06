Scholz tahab Saksa firmadele õiglast juurdepääsu Hiina turule

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kohtus teisipäeval Hiina peaministri Li Qiangiga ja tahab, et Peking lubaks lääneriikide firmadel teha Hiinas võrdsetel tingimustel äri.

Scholz avaldas muret, et Peking pole andnud Saksa firmadele õiglast juurdepääsu Hiina turule. Scholz ütles, et kaks riiki jätkavad majanduslikku koostööd. Lääneriigid muretsevad aga üha rohkem, et lääne majanduslik käekäik sõltub liiga palju Hiinast.

Scholz ütles teisipäeval, et Berliin on huvitatud tasakaalustatud kaubandussuhetest Aasia riikidega. "Me ei taha sulgeda end ühegi partneri ees, vaid luua ja laiendada tasakaalustatud partnerlust terves Aasias ja kaugemal," ütles Scholz.

Scholz kutsus Pekingit ka üles avaldama Moskvale survet, mis on seotud Venemaa sõjalise tegevusega Ukrainas. Scholz tahab samuti tugevdada Hiinaga koostööd kliimamuutuste vastu võitlemisel, vahendas Financial Times.

"Scholz vältis vastuolulisi teemasid, ta ei maininud Taiwani, Hongkongi ega puudutanud inimõiguste rikkumisi Hiina loodeosas Xinjiangis. See nägi välja nagu pressikonverents, mille oli korraldanud Angela Merkel," ütles uuringufirma Rhodium Group Hiina ekspert Noah Barkin.

Li Qiang kohtus Berliinis veel Saksa suurfirmade juhtidega. Kohtumisel osalesid Siemensi, Volkswageni, Mercedes-Benzi, BMW ja BASF-i tippjuhid. Li julgustas Saksa firmasid jätkama koostööd Hiina ettevõtetega.

Saksamaalt sõitis Li Qiang edasi Prantsusmaale.