USA rahandusministeeriumi välisvara agentuur (OFAC) teatas, et lahendas vaidluse Läti Swedbankiga Krimmi-vastaste sanktsioonide rikkumise üle. Läti Swedbank maksab Krimmi sanktsioonide rikkumise eest 3,14 miljonit eurot.

Swedbank nõustus kandma üle 3,43 miljonit dollarit (3,14 miljonit eurot), et lahendada võimalik tsiviilvastutus OFAC-i Krimmile kehtestatud sanktsioonide rikkumise eest.

Läti Swedbanki klient kasutas 2015. ja 2016. aastal Krimmis asuvalt IP-aadressilt oma internetipanka, et saata USA korrespondentpankade kaudu makseid Krimmis viibivatele isikutele. OFAC-i andmetel meelitas Swedbank enne Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal Krimmi laevandussektorist ligi kliendi, kellele kuulus kolm ettevõtet, millest kõigil oli konto Swedbankis. 5. veebruarist 2015 kuni 14. oktoobrini 2016 tegi klient nende ettevõtete kontosid kasutades 3 312 120 USA dollari (3 035 326 euro) ulatuses 386 tehingut, mida menetleti USA korrespondentpankade kaudu.

Ettevõtete omanik üritas 2016. aasta märtsis saata äriga seotud makseid Krimmis asuvalt IP-aadressilt USA korrespondentpanka, mis lükkas maksed tagasi, viidates võimalikule seotusele Krimmiga, ning teavitas sellest Läti Swedbanki.

Swedbank küsis USA korrespondentpangalt ja ettevõtete omanikult lisateavet. USA korrespondentpangalt Swedbank vastust ei saanud ning ettevõtete omanik kinnitas pangale valelikult, et ükski maksetest ei ole seotud Krimmiga. Swedbank suunas selle avalduse põhjal tagasilükatud maksed teise USA korrespondentpanka, mis need lõpuks ära tegi.

OFAC-i hinnangul oli Swedbankil alust pidada kliendi kinnitusi, et maksed ei ole Krimmiga seotud, valedeks. Kliendi andmed näitasid selgelt, et ta viibis füüsiliselt Krimmis ja see teave oli sanktsioonide rikkumise ajal Swedbanki valduses.