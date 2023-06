Otse reedel kell 9: vabadussamba taasavamise tseremoonia Viljandis

Taastatud vabadussamba avavad president Alar Karis, peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ning Viljandi volikogu esimees Helmen Kütt ja Viljandi linnapea Madis Timpson.

Tseremoonial asetatakse samba jalamile ka pärjad ning ühendatakse muinastuli ja mälestustuli võidutuleks. Muusikaliste etteastetega astuvad üles Viljandi muusikakooli vanema astme puhkpilliorkester, meeskoor Sakala, Viljandimaa kammerkoor ning Viljandi muusikakooli mudilaskoor.

Samba saatus

Viljandimaa vabadussamba rajamine sai alguse veebruaris 1920, kui sündis hilisem Vabadussõjas langenud sõdurite mälestamise Sakalamaa komitee. Septembris 1925 sõlmiti leping skulptor Amandus Adamsoniga. Monumendi pronkskujud valati Itaalias Firenzes ning samba betoonist tüvipüramiid valmis insener Villem Vaheri juhtimisel. Sammas püstitati Viljandi mõisa õunaaeda, mis sai hiljem nimeks Vabadusplats.

Mälestussamba suurejooneline avatalitus toimus 19. septembril 1926. Katte eemaldas riigivanem Jaan Teemant, pühitsesid EELK Saarde koguduse õpetaja Martin Torrim ja EAÕK metropoliit Aleksander. Sammas läks maksma 1 355 000 marka.

Monument purustati kommunistide poolt esimese Nõukogude okupatsiooni ajal, 19. juunil 1941. Säilinud betoonalus korrastati Saksa okupatsiooni ajal, kuid hävitati lõplikult teise Nõukogude okupatsiooni ajal kevadel 1949. Võõrvõim ehitas monumendi asupaika kommunistliku partei hoone.

Suvel 1988 öeldi esmakordselt välja samba taastamise mõte. Korduvad katsed rajada hoopis uus sammas luhtusid ning oktoobris 2015 otsustas Viljandi linnavolikogu ennistada mälestussamba algsel kujul ja algses kohas. Parteimaja lammutati suvel 2020.

Juunis 2021 sõlmisid Viljandi linn ning OÜ Kivikuvand ja T-Model lepingu Viljandimaa vabadussamba taastamiseks. Monumendi astmestik ja tüvipüramiid on valmistatud Portugali graniidist. Taasloodud pronkskujude autorid on Eesti skulptorid Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka. Sammas on algsest asukohast nihutatud mõne meetri jagu Vabaduse platsi keskpunkti poole ning see taastati fotode alusel.

Ajaloolise tagasivaate pani kokku Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak.

Mälestussamba taastamiseks on annetatud kokku 650 418 eurot. Riik andis 500 000 eurot, Viljandi vald 28 000 eurot, Põhja-Sakala vald 15 860 eurot, Mulgi vald 15 000 eurot, Põltsamaa vald 10 000 eurot ning Tõrva vald 1000 eurot. Sealhulgas on eraisikud ja ettevõtted annetanud 64 724 eurot. Lepingujärgselt on mälestusmärgi kogumaksumus 723 105 eurot. Viljandi linn panustab amba taastamisse puuduoleva osa, mis 20. juuni seisuga oli 72 687 eurot.

Allikas: Kaitseliit