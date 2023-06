Rumeenias põleb Musta mere rannikul naftarafineerimise tehas

Rumeenia Musta mere ranniku lähistel põleb Petromidia Nabodari naftarafineerimise tehas. Esialgse info kohaselt toimus alguses plahvatus, millele järgnes põleng, teatas Rumeenia telekanal Digi24.

Tehases toimuvat põlengut on näha ka lähedal asuvast Mamaia rannast. Tugeva suitsu tõttu saadeti kohalikele inimestele läbi Ro-Alert süsteemi hoiatusteade. Samas Petromidia naftarafineerimise tehases toimus ka 2021. aasta juulis plahvatus ja põleng, mille tõttu hukkus üks inimene ja viis sai viga.

Digi 24 info kohaselt on põlengut kustutama saadetud üheksa spetsiaalset tuletõrjeautot ning mitu kiirabimasinat. Praeguseks on kõik tehase töötajad evakueeritud.

Just wandering along #navodari beach with the fam and then boom #petromidia #explosion #rompetrol pic.twitter.com/MOljc82CN1