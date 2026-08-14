Ukrainale mürske tootvas Itaalia sõjatehases toimus plahvatus

Rooma lähedal Colleferro linnas asuvas tehases, mida opereerib Prantsuse-Saksa kaitsetööstusettevõtte KNDS tütarfirma KNDS Ammo Italy, kärgatas plahvatus, mida oli kuulda kilomeetrite kaugusele, teatasid kohalikud võimud ja piirkonna meedia.

Tehases toodetakse 155-millimeetriseid suurtükimürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale.

Plahvatus toimus ajal, kui tuletõrjujad ja politsei olid juba tehases, et tegeleda seal puhkenud tulekahjuga, teatas kohalik meedia. Tulekahju puhkes tehase püssirohu töötlemise üksuses.

Inimesed plahvatuses viga ei saanud, kuna tulekahju kustutama saabunud päästjad jõudsid evakuatsiooniprotokolli kohaselt enne plahvatust selleks ette nähtud ohututesse piirkondadesse, teatas Itaalia uudistekanal AGI.

Colleferro linnapea Giulio Calamita ütles ajakirjanikele, et plahvatus möödus inimohvriteta, kuna tehase töötajad on kollektiivpuhkusel. "See oleks olnud tragöödia, kui plahvatus poleks toimunud suvepuhkuse ajal, mil tehas oli suletud," ütles Calamita.

Plahvatusest tehtud videotes oli näha plahvatusest tekkinud suurt tulekera ja hiljem tehase kohale tõusvaid suuri suitsupilvi.

Video footage captured a massive explosion earlier today at the KNDS Ammunition Plant in Colleferro, Italy, just to the southeast of Rome, following reports of a fire inside the facility's powder pressing department, with multiple firefighting teams currently working to… pic.twitter.com/crJJbHM8M3 — OSINTdefender (@sentdefender) August 13, 2026

KNDS teatas avalduses, et on alustanud plahvatuse asjaolude uurimist.

KNDS Ammo Italy toodab suure- ja keskmise kaliibriga laskemoona maa- ja mereväele. Samuti teeb ettevõte Ukrainaga koostööd NATO standardile vastava 155-millimeetrise laskemoona tootmisel Euroopa Kaitseagentuuriga sõlmitud lepingute alusel.

Lisaks suurtükimoonale saab Ukraina KNDS-i kontsernilt mitmesuguseid relvasüsteeme, sealhulgas Caesari liikursuurtükke, Gepardi liikursuurtükisüsteeme ja PzH 2000 soomustatud haubitsaid.

Kaitsetööstusettevõte avas oma esimese kontori Ukrainas 2025. aasta oktoobris.