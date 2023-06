Võidupüha tähistati mitmel pool Eestis

Traditsiooniliselt tähistati Kuressaares võidupüha vabadussõjas langenud saarlaste mälestusmärgi juures kesklinnas.

Taas rõhutati, et võidupüha tähendab vaba riiki ja selle üle uhkust tundvat rahvast ja et praegune Eesti on just selline tänu vabadussõjas saavutatud võidule. Võidu nimel langenuid mälestati pärgadega.

Viljandist saabunud võidutuld, millest süttivad Saaremaa, Muhumaa ja Ruhnu jaanituled, jagati seekord Orissaares.

Läänemaal tähistati võidupüha Noarootsis peetud maakaitsepäevaga. Inimesed said maakaitsepäeval uudistada Eesti kaitsejõudude, liitlaste ja teiste organisatsioonide tehnikat, maitsta sõdurisuppi ja kuulata muusikat.

Jagati Viljandist saadetud võidutuld, mis Noarootsis omakorda Läänemaa eri paikadesse teele pandi.

Ühtlasi andsid Noarootsis vande uued noorkotkaste ja kodutütardega liitujad.