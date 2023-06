Vene meedia: kriminaalmenetlust Prigožini vastu pole tühistatud

Vene meedia teatas esmaspäeval, et sõjapealiku Jevgeni Prigožini vastu algatatud kriminaalmenetlust pole veel tühistatud. Kreml aga lubas varem, et tühistab süüdistuse.

Venemaa ärileht Kommersant kirjutas, et FSB uurib endiselt Prigožini tegevust. Ka Venemaa riiklik uudisteagentuur Ria väitis, et võimud pole süüdistustest loobunud. Peaprokuratuur väitis, et selliste muudatuste tegemiseks pole olnud piisavalt aega, vahendas Financial Times.

Prigožin lahkus laupäeva õhtul Rostovist. Pärast seda pole temast enam midagi olnud kuulda. Varem samal õhtul teatasid Prigožin ja Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka , et viimase vahendatud läbirääkimised viisid kokkuleppeni, mille järgi peatab Wagner edasi liikumise, et vältida verevalamist.

Kreml selgitas siis, et Lukašenka abil jõutud kokkulepe tähendab, et Prigožin lahkub Valgevenesse, kriminaalmenetluse tema vastu tühistatakse ning marsis osalenud wagnerlaste üle kohut ei peeta.