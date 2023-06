Soome kaitseväe ülem: Venemaad ei tasu lääneliku loogikaga analüüsida

Soome relvajõudude ülem kindral Timo Kivinen ütles Wagneri mässu kommenteerides, et Venemaad ei tasu analüüsida lääneliku loogika kohaselt. Kindrali sõnul võib ka tulevikus toimuda Venemaal ootamatuid ja kiirelt arenevaid poliitilisi sündmusi.

Soome kaitseväe ülem kindral Timo Kivinen kinnitas hiljutises Uutissuomalaineni intervjuus, et lühidalt kestnud Wagneri grupeeringu mäss möödunud nädalavahetusel ei olnud Soome jaoks julgeolekuoht. Samas ütles Kivinen, et ootamatud sündmused ja kiired poliitilised muutused Venemaal on ka tulevikus jätkuvalt võimalikud.

Kindral Timo Kivinen sõnas, et Venemaa sisemisi arenguid ei tohiks hinnata lääneliku loogika kohaselt, kuna selline mõtlemine võib eksiteele viia ning seda eriti olukorras, kus Venemaa on sõjas Ukraina vastu. Kindrali hinnangul on suvised lahingud ja Ukraina vastupealetung olulised selle osas, kuidas üldine lahingolukord aasta lõpuks kulgeb.

Soome kaitseväe ülema sõnul on Soome vabariik oma rahvaarvu ja majanduse suurust arvestades juba toetanud Ukrainat üsna märkimisväärselt nii sõjamaterjali, väljaõppe kui ka tsiviiltoega. Kivineni sõnul on sõja jooksul Ukraina kaks kõige olulisemat vajadust olnud laskemoon ja õhukaitse.

Kuna Soome liitus hiljuti NATO kaitsealliansiga, siis toimuvad vajadusel aegamööda Timo Kivineni sõnul ka muutused Soome kaitseväes. Kivineni hinnangul saavad Soome kaitseväelased vajadusel osaleda ka NATO rahuaja missioonidel.

Kindral tõi esile, et Soome vastab juba NATO kaitsealliansi artiklile kolm, mille kohaselt peab kaitsealliansi liige hoidma ja arendama enda kaitsevõimet. Samas on artikkel viiega kaasnev kohustus kaitsta teisi riike väljaspool Soome piire nii Soome kaitseväe kui ka Soome ühiskonna jaoks uus asi. Tavaliselt räägitakse Timo Kivineni sõnul artikkel viiest enda kaitsmise võtmes, kuid see tekitab alliansi riikidele ka kohustuse toetada teisi riike.