Ülikoolide popimateks erialadeks on taas IT ja psühholoogia

Enamikes Eesti ülikoolides lõpeb neljapäeva keskööl sisseastumisavalduste vastuvõtt. Populaarsemate erialade edetabelite jõujooned on samad, mis viimastel aastatel, näiteks kõrghariduse esimeses astmes on eelistatud erialadeks IT, psühholoogia ja alushariduse pedagoogika.

Tartu Ülikooli bakalaureuse astme (BA) vastuvõtus on populaarsemad erialad (menukuse järjestuses) informaatika, majandusteadus, psühholoogia, koolieelse lasteasutuse õpetaja sessioonõpe ja arstiteadus. Kõigile neile erialadele on neljapäeva keskpäeva seisuga laekunud avaldusi vahemikus 500-400.

Enim avaldusi õppekoha kohta tuli kõrghariduse esimesel astmel füsioteraapias, psühholoogias, majandusteaduses, koolieelse lasteasutuse õpetaja sessioonõppes ja inglise keeles ja kirjanduses.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma ütles, et avalduste edetabelis sel aastal üllatusi polnud. "Need on populaarsemad erialad ootusepäraselt: tegemist on suure vastuvõtuga erialadega ja mitmetele neist on võimalik kandideerida ka riigieksamitulemustega, mistõttu valitakse neid erialasid ka nn teiseks erialaks varuvariandina," sõnas Kaldma.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppe populaarsus on Kaldma sõnul tingitud sellest, et lasteaedades on töötajad, kes vajavad kvalifikatsiooni. Psühholoogia on Tartu Ülikoolis samuti suure vastuvõtuga eriala: juba viimased kümme aastat on vastuvõtt sinna olnud 60 tudengit. "Sinna sai juba kevadel teha ka testi, kus osales palju kandidaate ja sellega oli paljudel ka üks eksam ülikooli tehtud. Samuti on eriala populaarsuse põhjuseks vaimse tervise teemade tõus avalikkuses," sõnas Kaldma.

Ta lisas, et ülikooliastujad kipuvadki viimastel aastatel valima just praktilisi erialasid, mis võimaldavad neile hiljem kindla töökoha ja sissetuleku. "Mõeldakse, et mis ma selle taani keelega ikka peale hakkan peale lõpetamist, kui ei ole just kindlat soovi minna õpetajaks või tõlgiks," sõnas Kaldma.

Eesti Kunstiakadeemias olid BA-tasemel samuti populaarsed erialad, mis on seda olnud ka varasematel aastatel: graafiline disain, arhitektuur ja linnaplaneerimine, disain ja innovatsioon, klaas, keraamika, ehe ja sepis ning kunst (graafika, installatsioon ja skulptuur, maal).

Kõige suurema konkursiga erialad olid bakalaureuseastmes: graafiline disain, animatsioon, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, muinsuskaitse ja konserveerimine ja sisearhitektuur.

Õppeosakonna peaspetsialist Helen Jürgens ütles, et EKA-sse on avaldusi seal aastal tervikuna rohkem kui varasematel aastatel, kuid kuna viimasel päeval tuleb neid harilikult palju, saab tervikliku pildi reedel.

Eesti Maaülikoolis soovitakse esimeses kõrghariduse astmes enim õppida maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist, geodeesiat, kinnisvara- ja maakorraldust, veterinaarmeditsiini (eesti õppekeelega) ja loodusturismi. Samas järjestuses on ka suurima konkursiga erialade järjestus.

Tallinna ülikoolis on kõrghariduse esimesel astmel populaarsemad erialad psühholoogia, alushariduse pedagoogi sessiooniõpe, haldus- ja ärikorraldus, eripedagoogika sessioonõpe ja pedagoogika päevaõpe.

Suurima konkursiga erialad on psühholoogia päevaõpe, haldus- ja ärikorralduse sessioonõpe ja täiskoormus, eripedagoogika sessioonõpe, alushariduse pedagoogi sessioonõpe ja kehakultuuri sessioonõpe.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias soovitakse BA-tasemel kõige enam õppida heliloomingu ja muusikatehnoloogia erialadel, muusikapedagoogika erialal ning muusika interpretatsiooni erialadest laulu ja keelpilli erialale. Populaarne oli ka jazz-muusika eriala.

EMTA vastuvõtu vastutav sekretär Margit Võsa ütles, et avaldusi oli nendele erialadele, mille vastuvõtt toimub igal aastal, pisut vähem kui eelmistel aastatel. Üle aasta toimub vastuvõtt lavakunsti õppekavadele ning rahvusvahelistele CPPM ja CoPeCo magistriprogrammidele, ja sel aastal sinna vastuvõttu ei toimunud.

Tallinna tehnikaülikoolis võetakse avaldusi vastu 4. juulini. Neljapäevase seisuga soovitakse Taltechis kõige enam õppida kõrghariduse esimeses astmes ärindust, ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist, IT süsteemide arendust sessioonõppes ja päevaõppes ning informaatikat.

Kõige suurem konkurss on erialadele kõrghariduse esimesel astmel IT süsteemide arenduse sessiooniõppes, informaatikas, IT süsteemide arenduse päevaõppes, küberturbe tehnoloogiate inglisekeelses õppes ja ärinduses.

Kõrgkoolidesse esitatud avalduste hulgaga ja edetabelitega saab tutvuda infoportaalis SAIS.