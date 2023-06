RAF-i juht palus valgete meespilootide diskrimineerimise pärast vabandust

Ajaleht The Times kirjutab, et sisejuurdluse käigus leidsid Briti võimud, et kahe aasta jooksul toimus õhujõududes sooline diskrimineerimine. Selle käigus koheldi ebavõrdselt 31 valgenahalist meeslendurit ja õhujõudude (RAF) juht Richard Knighton palus diskrimineerimise pärast vabandust.

Suurbritannia kaitseministeerium tellis hiljuti raporti. Knighton ütles, et see oli "ebamugav lugemine". RAF maksab 31 valgele mehele hüvitist. Iga mees saab viis tuhat naela. Skandaali tõttu siiski kedagi ei vallandata.

Aruande kohaselt seati värbamisametnikele ebarealistlikud eesmärgid. Knighton vabandas värbamisohvitseri Elizabeth Nicholli ja värbamismeeskonna töötajate ees, vahendas The Times.

2020. aastal pidi Nicholl tagama, et 10 protsenti koolitusel osalejatest kuuluksid etniliste vähemuste hulka. Naiste osakaal pidi olema 20 protsenti. Järgmisel aastal tõsteti neid kvoote veelgi, siis pidi etniliste vähemuste osakaal moodustama 12 protsenti, naiste osakaal 22 protsenti.

Nicholli sõnul tundis ta, et ülemused käskisid tal andmeid moonutada, et saavutada vajalikke eesmärke. Üks ohvitser väljendas plaanide pärast kohe muret.

Õhujõud siiski jätkasid mitmekesistamise poliitikat. Aruandes leiti, et mitmekesisuse poole püüdlevad kõrgemad ohvitserid proovisid tagada, et advokaadid nende meetmed heaks kiidaks. RAF seadis eesmärgiks, et 2030. aastaks oleks koolitusel osalejatest 40 protsenti naissoost ja 20 protsenti tuleks etniliste vähemuste hulgast.

Aruanne leidis, et sellise eesmärgi seadmisel ei võetud arvesse ekspertide arvamust. Värbamisel hinnati lihtsalt meeste, naiste ja etniliste vähemuste osakaalu kogu rahvastikus. Raporti kohaselt õpivad mehed aga rohkem reaalaineid. Seetõttu oli RAF-i eesmärk ebarealistlik.

Raport andis 12 soovitust ning Knighton lubas need ellu viia. Soovitused hõlmasid ka vabandamist Nicholli ja värbamismeeskonna töötajate ees.

"Kuigi tol ajal arvasid inimesed, et ajavad õiget asja, on aruandes välja toodud, et organisatsioonis oli inimesi, kes ütlesid, et pole sellega rahul. Neid muresid ei võetud kuulda," ütles Knighton.