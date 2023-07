Žürii valis välja Tartu Süku arhitektuurivõistluse kuus parimat tööd

Žürii otsusel on kuue parima töö märgusõnad tähestikulises järjekorras "Aed", "Paabel", "Puidust siluett", "Roheline kultuurikeskus", "Tarte Tatin" ja "The Line and the Dot".

Žürii otsustas ära märkida ka ideekavandid "Maastikuga seotud mälestused" ja "Väike mets", mida ei tasustata rahalise preemiaga, kuid mille arhitektuurne kontseptsioon väärib eraldi esile tõstmist.

Võistlusel antakse välja kuus preemiat: esimene koht 60 000 eurot, teine koht 40 000 eurot, kolmas koht 20 000 eurot ning kolm ergutuspreemiat igaüks 10 000 eurot.

14. juulil kell 14 toimub Autovabaduse puiestee laval auhinnatseremoonia, kus antakse teada žürii otsus, milline on võidutöö ja kuidas jagunevad ülejäänud preemiad. Avatakse ka ümbrikud autorite nimedega. Samal päeval avatakse ka kuue parima töö näitus Autovabaduse puiesteel ja kõikide hindamisele jõudnud töödega saab tutvuda veebis. Auhindade üleandmiselt toimub ka otseülekanne, mille lingi leiab Tartu linna kodulehelt või Facebooki lehelt.

Arhitektuurivõistluse žürii esimehe Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul oli väga rõõmustav, et huvi südalinna kultuurikeskuse projekteerimise vastu oli arhitektide hulgas väga suur. "Nii suur hulk töid tegi otsustamise kindlasti keerulisemaks, kuid samas andis kindluse, et leiame üles selle ühe ja õige töö, mida Tartu lõpuks vajab," lisas linnapea.

Žüriis on Tartu linnapea Urmas Klaas (žürii esimees), Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina Pai, Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann, Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, arhitekt Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos, Hispaania), arhitekt Veronika Valk-Siska (Eesti Arhitektide Liit), arhitekt Tõnu Laigu (QP Arhitektid, Eesti) ja maastikuarhitekt Martin Allik (MARELD landskapsarkitekter, Eesti/Rootsi).

Südalinna kultuurikeskuse rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele esitati kokku 105 pakkumust 107 tööga. 28 võistlustööd oli Eestist ja 79 välisriikidest. Töid esitati 26 riigist. Žüriile hindamiseks läks 102 võistlustööd.