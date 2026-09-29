X!

Tartu Ülikooli Narva kolledž avas robootika arenduslabori

Eesti
Foto: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Tartu Ülikooli Narva kolledž avas robootika arenduslabori, mis hakkab piirkonna ettevõtetele roboteid koolitama. Kolledži teadlased aga unistavad maailmast, kus inimesed saaksid robotite keskel turvaliselt elada.

Narva kolledži Robokojas on kümmekond tarka robotit, mis kasutavad kaameraid, sensoreid ja tehisaru. Mehhaanilised käed oskavad joonistada, robotkoerad suudavad tagajalgadel käia, humanoidrobot on osav tantsija. Robokoja ülesandeks on leida robotitele rakendus eelkõige Narva piirkonna ettevõtetes.

"Meil on siin päris palju tööstusmanipulaatoreid, millega saab tehases vajalikke asju teha. Me ei taha olla need, keda robotid asendavad, me tahaksime olla need, kes õpetavad välja roboteid selleks, et tootmist edendada," ütles Narva kolledži direktor Indrek Reimand.

Kui vanale koerale uusi trikke ei õpeta, siis nutikale robotile küll. Ehk õnnestub Narvas ka midagi päris uut leiutada.

"Tahan ehitada roboteid, kes oskavad meid kuulata, mõista, mida me ütleme ja ka ohutult tegutseda, et saaksime tulevikus robotitega koos elada. Ma arvan, et tulevikus me elame sellises maailmas. Seega tuleb see maailm nüüd üles ehitada," lausus intelligentse robootika kaasprofessor Sudath Rohan Munasinghe.

Samas leiab iga roboti juurest ka punase nupu. Robotiga töötades on jäme ots inimese käes.

"Me uurime uusi asju. Ja mõnikord ei ole me 100 protsenti kindlad, kas see on ohutu või mitte. Nii et igaks juhuks hoiame sõrme nupul lihtsalt selleks, et seda vajutada. Kui märkate mingit ärritavat müra ja roboti vibratsiooni, siis on aeg lõpetada," lisas Munasinghe.

Narva kolledž võtab robootika ja andmeteaduste õppekavale 20 üliõpilast aastas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:34

Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

22:32

VAATA OTSE | Eesti ja Bulgaaria jätsid avapoolajal väravad löömata Uuendatud

22:31

Palloson: kapo on hoidnud ära märkimisväärse hulga Venemaa rünnakuid

22:28

Päästeameti asejuht: puudu on üle 100 päästja

22:01

ETV spordisaade, 29. september

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Varnavskaja on õnnelik treener: minu sportlased on nii head inimesed

21:35

Tartu Ülikooli Narva kolledž avas robootika arenduslabori

21:30

Saare vallavolinikud: hääletustulemused peaksid olema paremini nähtavad

21:26

Viipekeelsed uudised

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

13:36

Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa Uuendatud

28.09

Eestis levivad taas sügelised

12:43

Kapo juht: rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus

06:21

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

16:11

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

07:13

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi Uuendatud

07:51

Sikkut: riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine

17:23

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

28.09

Michal: kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust

15:38

Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites

ilmateade

SPORT

22:34

Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

22:32

VAATA OTSE | Eesti ja Bulgaaria jätsid avapoolajal väravad löömata Uuendatud

22:01

ETV spordisaade, 29. september

21:35

Varnavskaja on õnnelik treener: minu sportlased on nii head inimesed

loe: kultuur

18:57

Kultuuriasutused vajavad ellujäämiseks senisest enam omavalitsuste tuge

18:08

Tänavune disaininädal on taas väga esemerohke

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:29

Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi Saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust

loe: eeter

17:10

"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

17:00

Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:56

Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

Raadiouudised

18:50

Kapo juht: Venemaalt lähtuv sabotaažikatsete oht püsib

18:45

Leis: osa teetööde tähtaegu võib edasi lükkuda

18:35

VKG avas Uus-Kiviõli kaevanduse

18:35

Päevakaja (29.09.2026 18:00:00)

16:15

Tartu ülikooli Narva kolledžis avati Robokoda

15:45

Anthropic hoiatab tehisaru kiire arengu ohtude eest

15:35

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

15:30

Tööelu manifest soovitab tööõigust uuendada ja juhtimiskultuuri parandada

15:20

Raadiouudised (29.09.2026 15:00:00)

12:40

Michal andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo