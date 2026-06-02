Galerii: Tallinna Keskturule kerkib uus turuhoone ja kvartal

Tallinna linnavalitsus kehtestas Keldrimäe 9/Lastekodu 12 ja lähiala detailplaneeringu, mille järgi ehitatakse keskturu ala põhjalikult ümber ning alale kerkivad ka uued hooned äri- ja eluruumidega.

Keskturu alale rajatakse uus, seitsmekorruseline turuhoone, mille peamine sissepääs on kavandatud Torupilli otsa pikendusele. Detailplaneeringu järgi peaks alale kerkima kokku seitse hoonet, mis ehitatakse viie- kuni seitsmekorruselised.

Äriruumidega korterelamute alumistele maapealsetele korrustele on kavandatud äriruumid ja ülemistele korrustele korterid. Kaalumisel on kaks varianti: esimese lahenduse puhul on kavandatud kuni 158 korterit ja teise lahenduse puhul kuni 218 korterit, mis tooks piirkonda juurde vastavalt 363 ja 501 elanikku. Korterite täpne arv, äriruumide suurus ja kasutusotstarve täpsustatakse ehitusprojektis.

Planeeritavatesse hoonetesse tuleb projekteerida varjend, mis võib olla ristkasutuses parkimiskohtadega ehk kasutuses maa-aluse parklana.

Alale on kavandatud jalakäijate ala koos linnaväljakuga, ala läbivad kergliiklusteed on planeeritud ümbruse tänavavõrku. Linnaväljaku omanikuks jääb arendaja ehk Astri Keskarendus.

Uut kõrghaljastust on kavandatud planeeritud ala läbivale pargialale ja sellega liituvate

sõiduteede äärsetele haljasaladele ning väljakutele ja elamugruppide õuealadele.

Rajatavad haljasalad moodustavad planeeritud alast 21 protsenti.

Linna ja arendaja kokkuleppe järgi rahastab keskturu ala omanik ja arendaja Astri Keskarendus Lastekodu tänava rekonstrueerimistöid 686 000 euroga ning Mardi lasteaia ehitustöid 350 000 euroga.

Turuhoone lahendus põhineb arhitektuurivõistluse võidutööl, mille autoriks Koko Arhitektid.

Mullu suvel ütles keskturu toonane tegevjuht Rain Pärn et plaanide järgi saab uue turuhoone ehitamisega alustada 2027. aastal ning et kui varem oli planeeritud uutesse hoonetesse väga suur büroomaht, siis otsustati, et hoonetesse tulevad loft-tüüpi korterid.

Keskturu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatas Tallinna linnavalitsus 2016. aasta juunis ehk 10 aastat tagasi. Planeeringuala suurus on 2,7 hektarit.