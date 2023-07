Mulgi Kultuuri Instituudi üleviimine elamuskeskusesse tekitab eriarvamusi

Mulgi Kultuuri Instituut on haridust ja kultuuri arendades ning keelt õpetades loonud otsekui vundamendi, mille põhjal saab Mulgimaad ja mulklust tutvustada ka kaugemal.

Valga- ja Viljandimaa piirile Sooglemäele kunagisse mulgi talukohta rajatud elamuskeskuse esimene osa on nüüd rahvale avatud.

"Pakume erinevaid töötubasid, pakume erinevaid programme. Kui grupp soovib tulla külastama Mulgi Elamuskeskust, siis me lisaks sellele külastusele siin, pakume veel seda, teist ja kolmandat. Ja kõige lõpus ka veel seda, et külastada teisi Mulgimaal asuvaid ettevõtteid või kohti," rääkis elamuskeskuse juhataja Ülle Juht.

Nii elamuskeskus kui ka kultuuri instituut kuuluvad Mulgimaa omavalitsustele ja need jäävad eraldi mittetulundusühinguiks. Eesmärk on muuta oma teenuste eest raha küsiv elamuskeskus isemajandavaks.

Hoolimata sellest pärivad senised mulgi kultuuri eestvedajad, miks hakatakse kokku hoidma külakeskustelt. Ka pole nad nõus omavalitsuste plaaniga viia Mulgi Kultuuri Instituudi tegevus Kulla leerimajast üle uue elamuskeskuse ruumesse.

"Mulgi Elamuskeskus pole ju veel päris valmis. Ruume on seal ka ju päris vähe. Kuhu siis panna meie kirjandus ja metoodikakabinet ja need töökambrid, mida me teeme? Meil on ju keele- ja käsitööõpe, õpetame nii lapsi kui ka täiskasvanuid," ütles mulgi kultuuri eestvedaja Alli Laande.

"Meil on Mulgimaal väga palju inimestele näidata, aga meil puudu üks keskne punkt, kuhu inimesi kutsuda ja kust neid edasi juhatada. Selline koostöövõrgustik peab paika saama ja sellest peaks võitma kõik Mulgimaa ettevõtjad," rääkis Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.

"Mulgi Elamuskeskus on eelkõige mõeldud Mulgi maamärgina, mis on eelkõige suunatud mulgi kultuuri tutvustamisele väljapoole ehk rohkem turismiatraktsioonina. Ja selle finantseerimine omavalitsuste poolt on oluliselt väiksem. Mis puudutab mulgi keele, kultuuri, ajalehe ja traditsioonide arendamist, siis seal Mulgimaa omavalitsused – Mulgi, Tõrva ja Viljandi vald – rahaliselt panustavad. Panustab loomulikult ka kultuuriministeerium läbi erinevate projektide," ütles Tõrva vallavolikogu esimees, riigikogu liige Maido Ruusmann.

Igatahes peab Mulgi Kultuuri Instituudi uus juht leidma lahenduse, kuidas kõik osapooled saaks ühise eesmärgi nimel koostööd teha.