Mulgi vallas vahetus võim

Mulgi valla uue koalitsiooni moodustasid Isamaa, EKRE, valmisliit Meie Mulgimaa ja üks Keskerakonna saadik. Uuel koalitsioonil on 21-liikmelises volikogus 12 kohta.

Miks Isamaa koostöö Keskerakonnaga ei laabunud?

"Ma toon välja kolm olulist põhjust: usalduse kaotus koalitsioonipartneri suhtes, koostöö puudumine ja erimeelsused personalipoliitikas. See on Keskerakonna liige Peeter Rahnel, kelle pärast kogu see umbusalduse algatus kolm kuud tagasi algas," rääkis endine abivallavanem, Isamaa liige Dmitri Orav.

Orava selgitusel algas tüli sellest, et keskerakondlane Peeter Rahnel soovis tagasi saada volikogu aseesimehe kohta, millest ta loobus kaks aastat tagasi, et ära hoida enda umbusaldamine. Kuna Isamaa polnud plaaniga nõus, otsustas Keskerakond vastukäiguna umbusaldada abivallavanem Dmitri Oravat, kes esitas aprillis volikogule eelnõu seadustada Karksi-Nuias kortermaja Männiku 2 juurde ebaseaduslikult rajatud katlamaja.

"Pärast tuli välja, et see katlamaja on hoopis soojasõlm, mis annab ühele neljandikule Karksi-Nuia väikelinna asutustele-majadele sooja. Ja Dmitri Orav, kes on majandusvaldkonna abivallavanem, väidab, et ta ei teadnud sellest asjast mitte midagi," selgitas Rahnel.

Dmitri Orava umbusaldamine toetust ei leidnud, küll aga jäi tööta viis ja pool aastat valda juhtinud keskerakondlane Imre Jugomäe.

"Täna ma võin öelda küll, et tegelikult see koalitsioon toimis. Mina näen seda, et vallavalitsuse töövõimet näitab see, kuidas täidetakse tööplaani. Korraldused, eelnõud, otsused vallavalitusest tulid, nii et selle koha pealt probleemi tegelikult ei näinud. Aga see oli partneri tahe," ütles Jugomäe.

Vallavanemaks tõusnud Dmitri Orava toetuseks andis hääle 12 rahvasaadikut. Orav lubab senisest enam praktiseerida kaasavat juhtimist ja korda teha vallaeelarve.

"Lisaks sellele meil on plaanis alustada järgmisel aastal Abja gümnaasiumi rekonstrueerimist ja ka Karksi-Nuias vallahoone katuse rekonstrueerimist.