Bideni sõnul ootab ta Rootsi NATO liikmeks saamist

USA president Joe Biden kinnitas kolmapäeval Valges Majas koos Rootsi peaministri Ulf Kristerssoniga pressikonverentsil üles astudes taaskord, et toetab täielikult Rootsi soovi NATO liikmeks saada.

Biden ütles, et ootab innuga liitumispakkumise ratifitseerimist. Biden rõhutas, et Rootsi on USA jaoks väärtuslik liitlane ja tugevdab sõjalist liitu.

"Lõpptulemus on siin lihtne ja selge. Rootsi muudab meie liidu tugevamaks," ütles Biden.

Kristersson tänas USA presidenti tema eestvedamise eest transatlantilise ühtsuse säilitamisel Venemaa sissetungist Ukrainasse vallandatud murrangulistel aegadel. Peaminister kiitis ka Bideni tugevat toetust Rootsi NATO taotlusele, mida Türgi ja Ungari tõkestavad.

Kahe riigijuhi kohtumine kolmapäeval kestis umbes tund aega.

Lisaks Kristerssonile viibisid kohtumisel Rootsi riikliku julgeoleku nõunik Henrik Landerholm, välisminister Tobias Billström ja Rootsi suursaadik Ühendriikides Karin Olofsdotter. Bideniga olid kaasas riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, USA suursaadik Rootsis ja mitmed riikliku julgeolekunõukogu töötajad.

Valge Maja teatel arutasid Biden ja Kristersson lisaks ka koostöö koordineerimist Hiina küsimustes, kliimamuutust ja uusi tehnoloogiaid.

Rootsi esitas mullu mais, kolm kuud pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, koos Soomega taotluse saada NATO liikmeks. Soome sai juba alliansi liikmeks, kuid Türgi ja Ungari ei ole nõustunud veel Rootsi taotlust ratifitseerima.

Lääne ametnikud lootsid tervitada Rootsit NATO liikmena alliansi tippkohtumisel Vilniuses 11.-12. juulil, kuid see ei ole enam võimalik.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on jätkanud kriitiliste avalduste tegemist Rootsi kohta ning süüdistab Rootsit terroristide kaitsmises. Eelmisel nädalal ärritas Ankarat veelgi koraanipõletamine Stockholmis, mis ilmselt vähendab veelgi Rootsi väljavaateid kiireks ühinemiseks alliansiga.