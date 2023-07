Kanepis kaevati tee-ehitusel välja sajanditetagused luustikud.

Kui Kanepi kiriku ees oleval teel hakati torude paigaldamise jaoks sügavamalt kaevama, tulid maa seest välja matused, mistõttu teetööd peatati ning kohale kutsuti luu-uurijad.

"Kui luustik leitakse, siis me võtame appi sellised abivahendid nagu kellud ja siis me hakkame väga detailselt ja tähelepanelikult seda luustikku puhastama, oluline on see, et kõik luud paika jäävad, sest pärast tuleb ilusti kirjeldada seda luustikku ja ka fotografeerida," rääkis arheoloog Sander Nuut.

Kaheksa luustiku lähemal uurimisel on võimalik saada olulist teavet seal piirkonnas kunagi elanud inimeste kohta.

"Väga omane varauusaja inimestele, näiteks hambakaariest, hambakivi on palju, eluajal väljalangenud hambaid on palju. Näiteks siin on üle keskea naine või pigem vanem naine, kellel on kõik ülalõualuu hambad välja langenud. Siis me näeme seda, mis viitab raskele füüsilisel tööle – liigeste kulumine, selgroo kulumine ja näiteks lülivaheketta songad, mis näitabki, et juba noores eas on tehtud rasket füüsilist tööd. Ja ka selliseid tavavigastusi ja traumasid, näiteks paranenud käeluumurrud ja roidemurrud on ka siin näha," ütles osteoarheoloog Martin Malve.

Väljakaevatud luustikud viiakse esmalt Tartu Ülikooli laborisse ning seejärel maetakse leitud luud taas Kanepi kiriku aeda.