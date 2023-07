Teised erakonnad ei ennusta head koostööd ei Kõlvarti ega Kiigega

Koos Keskerakonnaga riigikogu opositsioonis istuva Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul oleks kergem ette kujutada koostööd Tanel Kiige kui Mihhail Kõlvartiga.

"Kõlvarti puhul on väga tõsiseid küsimärke õhus. Jüri Ratas mõistis hukka Kõlvarti leeri kuuluva Yana Toomi visiidi Peterburi, kus ta demonstratiivselt kohtus Kremli mõjuisikuga, kes oli välja saadetud ja kapo poolt riiki sisenemine keelatud. Mind huvitaks väga, mis Kõlvarti seisukoht selles küsimuses on. Mul on meeles ka, kus ta eelmine aasta kutsus üles mälestama 9. mail langenud kangelasi. Ja neid küsimusi on minu meelest just Vene poliitika osas seoses Kõlvartiga palju," lausus Reinsalu.

Samuti opositsiooni kuuluva EKRE juhatuse liige Jaak Valge nentis, et keeruline oleks koostöö nii Kõlvarti kui Kiige juhitud Keskerakonnaga.

"Need mõlemad variandid ei ole meile eriti soodsad. Kui kujutame ette, et Keskerakonna juhiks saab Mihhail Kõlvart, siis ma arvan, et esimese variandina peaksime kutsuma üles eestlasi ja tublisid eestimaalasi Keskerakonnast lahkuma ja rahvuskonservatiivide poole üle tulema. Rahvusliku erakonnana on meil üliraske ette kujutada kombinatsiooni, kus multikultuursus ja Kremli-meelsus koos. Tanel Kiige juhitud Keskerakond oleks meile jälle üliraske koostööpartner seetõttu, et seal puuduvad konservatiivsed elemendid," ütles Valge.

Koalitsiooni juhtpartei Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi sõnul on Kõlvart ja Kiik koostöö mõttes võrdselt halvad variandid.

"Meie Keskerakonna poole ei vaata, meil on koalitsioon olemas. Aga kui neid kahte võrrelda, siis tegelikult suurt vahet on keeruline teha, sest üks on traditsiooniliselt vaadanud ida poole, teine on traditsiooniliselt vaadanud EKREIKE poole. Geopoliitiliselt on see üks ja sama asi meie silmis. Lihtne on öelda, et Kõlvart ei sobi, aga Tanel Kiik on näidanud end kevadel fanaatilise EKREIKE sõdurina ja selles mõttes ei ole meil illusioone küll kummagi suhtes," lausus Ligi.

Sotsiaaldemokraatide aseesimees Riina Sikkut ütles, et väljakutsed on kandidaatidel erinevad.

"Ühelt poolt Tanel Kiik, kes on EKRE kõrval obstruktsiooni kevadel vedanud ja Martin Helmega koos pressikonverentse andnud – temal on vaja tõestada, et Keskerakond ei ole see erakond, kelle abil EKRE kogu aeg võimule saab. Kõlvartil on pigem teine väljakutse – nii kaua kui Jana Toom Venemaal külas käib inimestel, kellel elamisluba on ära võetud, siis kuidas selle venemeelsuse kriitikaga toime tulla," lausus Sikkut.

Eesti 200 juhatusse kuuluva Züleyxa Izmailova sõnul on sel teemal veel vara spekureerida.