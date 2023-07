Keskerakonna erakorralisel kongressil on oluline roll piirkondadel

Kui augustis peaks toimuma Keskerakonna erakorraline kongress, on delegaatide saatmisel sinna oluline roll piirkondadel, selgitas ERR-ile Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

"Delegaadid valivad piirkondade juhatused ja nende arv sõltub sellest, milline on kinnitatud kongressi kvoot. Keskerakonna esimees Jüri Ratas on välja pakkunud sarnase loogika, mis oli eelmisel korral Tartus: üks esindaja piirkonna 25 liikme kohta," ütles Hanimägi ERR-ile.

Samuti on Hanimägi sõnul kongressil valijad asutajaliikmed ja erakonna volikogu liikmed, kümme saadikut on noortekogul, seenioride kogul ja naiskogul KENA . Kokku oleks erakorralisel kongressil veidi üle 800 delegaadi.

Hanimägi rääkis veel, et kuna tegu on erakorralise kongressi kokkukutsumisega ja seda saab kokku kutsuda volikogu, siis teeb Jüri Ratas volikogu juhatusele ettepaneku, et volikogu kinnitaks erakorralise kongressi toimumise koha, päevakava, esindusnormi ja muu vajaliku.

Praeguse seisuga on volikogu plaanitud toimuma 22. juulil Põltsamaal ning Ratase ettepaneku kohaselt võiks erakorraline kongress toimuda 19. augustil Paides.