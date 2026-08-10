Kõlvart: valitsus saab riigieelarve vastu võtta ainult kompromisside abil

"Kui käsitleda teemat matemaatiliselt, siis ma olen kindel, et tegelikult koalitsioonil on kas juba saavutatud kokkulepped või siis läbirääkimised on juba käinud, et saada toetust ka nende riigikogu liikmete poolt, kes ühte või teise fraktsiooni ei kuulu," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Mina täna pigem lähtuks sellest, et täna veel koalitsioonil hääled on olemas. Samas Stoicescu ja Kiili ei ole viimased lahkujad koalitsioonist. Seda oli oodata, seda ennustati ja ma olen kindel, et lähiajal tulevad uudised, et koalitsioonierakondadest tuleb veel lahkujaid," lisas ta.

Seejärel muutub Kõlvarti sõnul olukord koalitsiooni jaoks päris pingeliseks ja kõige suurem probleem tekib siis, kui valitsus hakkab tegelema riigieelarvega ja eelarve jõuab ka riigikogu saali. "Siis on eelarve vastuvõtmine võimalik ainult kompromisside abil. Peab tekkima koostöö koalitsiooni ja opositsiooni vahel," lausus Kõlvart.

Samuti ütles Kõlvart, et presidendivalimisteks koalitsioonil vajalikke hääli ei ole. "Ja minu arvates oleks ebakorrektne, kui koalitsioon hakkaks lubama ühele või teisele potentsiaalsele kandidaadile 68 häält. Sellist potentsiaali täna koalitsioonil kindlasti ei ole," ütles Kõlvart.

Kõlvart rääkis, et kuigi Keskerakond valitsust vähemuses kuidagi toetada ei plaani, ei soovi erakond ka tekitada riigis ebastabiilsust. "Väga palju hakkab sõltuma sellest, kuidas valitsus hakkab käituma," sõnas Kõlvart.

"Aga kui me näeme, et valitsus ei saa hakkama, siis loomulikult vastutus tuleb võtta," lisas ta.

Riigikogu liikmete Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine vastavalt Eesti 200-st ja Reformierakonnast tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega riigikogus edaspidi 50 häält. Stoicescu teatas oma otsusest pühapäeval, Kiili esmaspäeval.