Pärimustantsufestivalil said külalised õppida erinevaid pärimustantse

Tänavusel Võru 28, pärimustantsufestivalil esines 20 kollektiivi nii Eestist kui ka välismaalt, kes püüdsid pealtvaatajates tekitada huvi, et tuleksid ja õpiksid õpitubades nende tantse tantsima.

"Need on sellised tantsud, mis ongi sellised ühiseks koos tantsimiseks ja see ongi võib-olla see võlu meie festivalil, et siin saab osaleda paljudes erinevates õpitubades, saab õppida nii meie oma pärimustantse kui ka muude rahvaste pärismustantse. Tänagi sai õppida udmurtide tantse ja sai õppida bretooni tantse," ütles programmijuht Kadri Mähar.

Pärimustantsu eripära on see, et neil puudub kindel autor ja neid on võimalik üsna kiiresti õppida tantsima.

"Uudne on tantsuöö, ehk siis MTÜ Traditsiooniline sabatants koostöös on loodud tantsuöö formaat, nemad on seda varem katsetanud, Võrus on see esmakordselt. Tantsime kella kaheksast õhtul hommikul kella viieni, iga tunni tagant vahetub bänd ja tantsuõpetajad ja tantsime terve öö," ütles koordinaator Kerttu Mölder.