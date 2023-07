Ettevõtlusorganisatsioonid kritiseerivad Osaka EXPO-st loobumise otsust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit saatsid ministritele pöördumise, milles taunivad nii 2025. aastal Jaapanis toimuval EXPO maailmanäitusel osalemisest loobumist kui ka seda, kuidas kogu protsess riigi tasandil on käinud. Liitude hinnangul on Eestil veel võimalik maailmanäitusel osaleda ühispaviljonis koos Läti ja Leeduga.

"Palju selgusetust on selles, millistel tingimustel saaks Eesti üldse osaleda, või milline on olnud Eesti osalemise ideeline kontseptsioon. Arusaamatu on olnud ka asjade käik, kuidas ja miks jõuti olukorrani, kus eraldi paviljoni asemel pakuti Eestile võimalust osaleda ühispaviljonis koos Läti ja Leeduga, mis meile teadaolevalt on jätkuvalt võimalik, kuid millest on Eesti otsustanud loobuda. Meie andmetel oleks ühispaviljonis osalemine jätkuvalt realistlik ja parem lahendus, kui üldse EXPO-lt eemale jäämine. Ühispaviljoniga osalevad meile teadaolevalt ka Põhjamaad," märkisid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Paltsi ja Aasa hinnangul on Eesti kui väikeriigi jaoks jätkuvalt, ning tänases geopoliitilises situatsioonis eriti oluline, kasutada ära kõik võimalused enda nähtavamaks tegemiseks ning oma loo rääkimiseks.

"Samuti rõhutame, et riigi tuntuse suurendamine ei tähenda üksnes selle ettevõtjate otsest tutvustamist või ettevõtlussidemete loomist, vaid on oluliselt laiem, hõlmates nii kultuurilisi kui ka diplomaatilisi sidemeid, nende loomist ja tugevdamist. Nii on see olnud ka maailmanäitustega, mida ei saa võtta üksnes ärilist komponenti arvestades. Tutvustades maailmanäitustel Eesti kultuuri, ajalugu, rahvast, kirjandust, aitame luua positiivset Eesti kuvandit ning kuigi sellel ei pruugi olla esmapilgul otsest seost ettevõtlusega on tegemist vaieldamatult seda toetava funktsiooniga."

Ettevõtlusorganisatsioonide juhtide sõnul on tänases situatsioonis oluline võrreldavalt hinnata nii osalemise kasu kui mitteosalemise negatiivset poolt.

"Meile teadaolevalt oleks Eesti ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kes EXPO-l ei osale. Riike, kes osalemata jätavad, on teadaolevalt üldse vähe ning nendega me ennast enamasti samastada ei soovi. Seda arvestades, tuleb ilmselt nõustuda nendega, kes hindavad, et osalemata jätmine nõrgendaks oluliselt seni positiivselt arenenud sidemeid Jaapaniga."

Eelnevat arvestades, tuleks Paltsi ja aasa hinnangul veelkord Eesti osalemist kaaluda ja seda ühispaviljonis Läti ja Leeduga, sest ka mõlema riigi valmisolek selleks on teadaolevalt täna veel olemas.

Sõltumata sellest, kas Eesti järgmisel EXPO-l osaleb või mitte, vajaks ettevõtlusorganisatsioonide sõnul palju süsteemsemat lähenemist kogu maailmanäitustel osalemise otsustusprotsess.

"Meie hinnangul on äärmiselt negatiivne, et peale pikaajalist kogemust on selles protsessis tänaseni suur ebakindlus ja määramatus. Nii on see olnud ka käesoleval juhul. Riiklik otsustamatus ja lubaduste murdmine mõjub negatiivselt Eesti rahvusvahelisele mainele ning tõsiseltvõetavusele."

Palts ja Aas märgivad, et neile teadaolevalt tulnuks Eestil esitada Osaka EXPO-l osalemiseks ametlik sooviavaldus B-paviljoni saamiseks juba enne 31. detsembrist 2021, kuid vastavad taotlused esitati EXPO sekretariaadile esmakordselt 8. juunil 2022 ning täiendavalt 10. jaanuaril 2023.

"Kui see vastab tõele, on tegemist äärmiselt kahetsusväärse olukorraga, mida ei oleks tohtinud juhtuda. /.../ Eelnevast lähtudes oleks meie hinnangul vajalik kutsuda kokku arutelu, kaasates asjakohaseid ministeeriume ning huvigruppe ja leppida kokku põhimõtteline otsustusprotsess, koos vastutajatega ja tähtaegadega, järgnevate maailmanäituste osalemise kontekstis, et tagada õigeaegne, korrektne ja läbimõeldud protsess ning selle arusaadavus nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt, mis võimaldaks vältida tulevikus sarnaseid olukordi nagu täna."

Järgmine maailmanäitus EXPO peetakse 2025. aastal 13. aprillist kuni 13. oktoobrini Jaapanis Osakas. Näituseala rajatakse Osaka ranniku lähedale ehitatud Yumeshima tehissaarele ja EXPO pindala on 155 hektarit.

Peaminister Kaja Kallas ütles 8. juunil, et valitsus kuulas ära majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo (Eesti 200) põhjendused selle kohta, miks Eesti ei peaks osalema aastal 2025 Jaapanis toimuval EXPO maailmanäitusel ning otsustas võtta need teadmiseks.

"Tiit Riisalo tegi ülevaate tehtud otsuse tagamaadest. Ja me võtsime selle valitsuskabinetis teadmiseks, et selline otsus on, et Eesti sinna EXPO-le ei lähe," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.