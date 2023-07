Saksamaa kandis maha 83 miljonit koroonavaktsiini doosi

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksamaa on juba ära visanud 83 miljonit doosi koroonavaktsiini ja laos seisab hetkel 120 miljonit doosi. Saksamaal on nõudlus koroonavaktsiinide järele vähenenud ja suure tõenäosusega peab Berliin veel rohkem vaktsiine maha kandma.