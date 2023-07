Tartus puhastasid sukeldujad Kaarsilla ja Vabadussilla vahelist jõelõiku

Emajõe põhja koristustalgud on toimunud juba kuus aastat, tänavu keskenduti esmakordselt Kaarsilla ja Vabadussilla vahelisele jõeosale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kahjuks Emajões on selline sogane nähtavus, sa lihtsalt lähed mööda põhja ja katsud käega. Ta on nagu siuke loterii, mida leiad, seda paned kotti ja lähed üles," rääkis sukelduja Leonid.

"Kõige rohkem oleme me asju välja toonud suveteatri juurest, Pläsku juurest, seal tunni ajaga oli 24 ostukäru ühe punase sildiga ettevõtte nimega. Siin on rehvid ja jalgrattad, see on tüüpiline, aga siin ostukärusid pole. Vanast ajast on jäänud rehve ja pigem on rohkem nõukogudeaegseid asju on rohkem. Tundub, et tänapäeva põlvkond on mõistlikum," ütles sukeldumisklubi Maremark instruktor Alo Toom.