Koolijuhid kardavad spordiväljakute avatuna hoidmise puhul vara lõhkumist

Kuigi haridusministeerium sooviks, et koolide spordirajatised oleksid aastaringselt soovijatele avatud, muretsevad direktorid staadionide heakorra pärast ja leiavad, et vaja oleks tõhustada järelevalvet.

Varem pidid noored, kes tahtsid Tallinna Kadrioru saksa gümnaasiumi staadionile minna, pugema läbi augu. Sel suvel otsustas kool jätta väravad lahti. See on üks vähestest koolidest, mis nii otsustas. Peamiselt pelgavad koolijuhid hoonete ja rajatiste vara lõhkumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Kuristiku gümnaasiumis oli neljapäeva hommikul kaks noort üle aia roninud. Direktori asetäitja Aivi Osmani sõnul on staadioni avatuna hoidmine koolidele liiast.

"Kurb tõsiasi ongi see, et enne kui kool sügisel lahti läheb, siis peab tegema seal remondi lõhutud rajatiste osas ja see ei ole väga rõõmupakkuv sündmus. Lükata seda ainult kooli kohustuseks, on koolidele liiga suur lisakoormus," rääkis Osman.

Näiteks Tallinna Saksa gümnaasium Mustamäel pooldab spordirajatiste avatuna hoidmist. Kõige olulisemaks aspektiks on nende sõnul pidev järelevalve, et ära hoida varasemalt juhtunud olukordasid.

"Kuna meie staadion on ikkagi kergejõustikustaadioni suunitlusega, siis meil ei ole tehiskatet, vaid on päris muru või hein. Aga seetõttu juhtus ka seda, et odaviskajad olid samal ajal, kui olid need, kes jooksid staadionil. Paraku staadion ikkagi vajaks seda, et keegi järelevalvet seal teeks," lausus Tallinna Saksa gümnaasiumi direktor Maive Merkulova.

Tallinna abilinnapea Tiit Teriku (KE) arvates muutub direktorite suhtumine pidevalt positiivsemaks. Sel aastal on Tallinna eelarves 86 000 eurot juhuks, kui on vaja kooliväljak korda teha. Aga järelevalvet peab kool ise tegema.

"Loomulikult on kool siin heaks peremeheks ja jälgib seda, et kui aia alt või üle aia mängima tuleb, kui midagi lõhutakse, leiame vahendid ka selle kinni maksmiseks. Koolil on oma personal selleks ja kui on linnavalitsuse või haridusameti abi vaja - loomulikult aitame," kommenteeris Terik.

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) näeb praeguses olukorras vastuolu laste aktiivsuse ja liikumisvõimaluste vahel.

"Üheltpoolt me paneme aiad kinni, spordiväljakud kinni, aga teiseltpoolt loome igasuguseid tegevuskavasid, millega me nuputame, kuidas lapsi liikuma saada. Need tegevused pole üksteise suhtes loogilised ja ka eesmärgipärased," sõnas Kallas.

Tallinnas saab augusti lõpuni 19 kooli staadionil vabalt sportida, vastav info on linna kodulehel. Abilinnapea Teriku sõnul hindab linn suve lõpus koos koolijuhtidega, kas sportimisvabadus võiks jätkuda ka sügisel.