Tallinna reaalkooli ja Hiiu kooli ehitustööd on graafikust maas

Kui valdav osa Tallinna tänavusuvistest haridusobjektide ehitustöödest on graafikus, siis reaalkooli ja Hiiu kooli ehitustandril on ette tulnud ootamatusi ning tööd venivad sügisesse, nentisid Tallinna abilinnapead Tiit Terik ja Andrei Kante.

Tallinnas on kokku 11 haridusobjekti, kus toimuvad sel suvel suuremahulised ehitustööd. Praegu on kahe kooli valmimisgraafikus nihe sees. Nendeks on reaalkool ja Hiiu kool.

"Teatud koolid peavad oma õppetööd korraldama vastavalt sellele, mis valmimisjärgus need on ning kas on võimalik õppetööd nendes ajaloolistes hoonetes alustada või pole," sõnas abilinnapea Andrei Kante.

Praegu on suurim mure reaalkooliga. Kõik ehitustööd, mis toimuvad maa peal, kulgevad plaanipäraselt. Muret tekitab aga juurdeehitus, mis on rajatud sinna, kus varem oli staadion. See toimis ka imbväljakuna.

"Tänane murelaps on see, et reaalkooli keldrisse tuleb vett," nentis abilinnapea Tiit Terik, lisades, et see on ka ehitusgraafiku segamini ajanud.

Teriku sõnul otsitakse murele lahendust ja ehitajad pumpavad kohapeal keldrist vett välja. Nüüd peavad insenerid välja uurima, kas tegemist on projekteerimisveaga. See selgub pärast täiendavaid ekspertiise.

5. kuni 12. klassi õpilased kolivad Estonia puiesteel asuvasse koolimajja tagasi 1. septembrist, kuid algklassid õpivad esimesel trimestril veel Roosikrantsi tänaval asenduspinnal.

Kehalise kasvatuse tunnid hakkavad toimuma õues, kuna koolimaja juurdeehitust ei saa veel kasutada. Kuigi spordisaal on valmis, pole seal veel mööblit.

Teriku sõnul on ka Hiiu koolis tulnud tööde käigus üllatusi välja. Need on ehitusgraafiku mõnevõrra pingeliseks teinud. Ta lisas, et tööde käigus on ka väiksemaid varinguid olnud.

"Ehitaja on öelnud, et ta saab oma töödega augusti keskpaigaks valmis," nentis Terik. Siis algab kasutusloa menetlus.

Eeldatavasti saab õppetööd koolis 1. septembril alustada. Kokkuleppel kooliga on aga ka varuplaan, mille järgi jätkub õppetöö veel mõnda aega Vabaduse puiestee asenduspinnal.

Sügisest läheb remonti ka Jakob Westholmi gümnaasiumi koolimaja. See tähendab, et kui reaalkool kolib Harju tänava asenduspinnalt välja, siis sisse kolib Jakob Westholmi gümnaasium.

Kante kummutas arvamuse, nagu oleks ehitustööde tõttu õppekohti koolides vähemaks jäänud. "Õppekohti meil on praktiliselt kõigis koolides, välja arvatud kesklinna koolides, kus õpilaste arv ei võimalda uusi õppekohti tekitada," nentis Kante.

Linn panustab projektidesse pea sada miljonit eurot. Tallinnas on 60 üldhariduskooli, üks rakenduslik kolledž ja 115 lasteaeda. Kõigis on teadmistepäev 1. septembril.