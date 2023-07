Emeriitprofessor: Tallinna Ingliranna liiv on kõrvalist kraami täis

Russalka tagune rannaala tehti korda Reidi tee valmimisega. Ametlikult ei ole siiski tegemist supelrannaga. Ranna vee kvaliteet, mis on küll aastatega paranenud, pole saanud terviseametilt heakskiitu ja ujuda seal ei soovitata.

Mäeteadlane, TTÜ emeriitprofessor Enno Reinsalu uuris aga, millest koosneb Ingliranna liiv.

"Ma lihtsalt vaatasin, miks see nii hall on. See ei tohiks nii hall olla, see peaks olema valge puhas kvartsliiv, Tiskre liivakivi, aga siin paistab hall. Siis hakkasin kahtlema, et ju see on mingisugust kõrvalist kraami täis," lausus Reinsalu.

"See must kraam, mis pildi peal näha on, on tehnogeenne sete ehk inimtekkeline sete. Näiteks seal oli üks must tükk, see on antratsiit – see on laevakütus. Ju see on kunagi laevahukuga merre sattunud, on peeneks jahvatatud ja nüüd on liiva sees. On ka asfalt, puhas pigi, mis on kuskilt laevast tulnud. Ja muidugi autorehvid. Autorehvid kuluvad asfaldi peal, rehvipuru jääb asfaldile, vihmavesi toob selle kanalisatsiooni ja kanalisatsioon toob kollektorisse ja suure veega jõuavad kõik Kadrioru kollektori juures randa. Ja sadam on lähedal. Ja peale selle oli siin kunagi naftabaas, mis tasandati, ja jäätmepanila, mis samuti Reidi tee all tasandati. Sealt liiva ümbertõstmisega on tulnud rohkelt mitmesugust kraami. Isegi olen leidnud sellist imelikku asja, mida ei seleta, mis on ilmselt kusagilt laevast tulnud – tehniline räni," rääkis Reinsalu

Lisaks on Reinsalu sõnul rannas muidugi palju plasti. Ohtlik Ingliranna liiva koostis rannas viibijatele ei ole.

"Kui need oleksid mikroskoopilised, kui me sisse hingaksime neid, kui need oleksid nanoosakestena, siis oleksid need ohtlikud," lausus Reinsalu.

Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles ERR-ile juba kaks aastat tagasi, et tegutsetakse selle nimel, et Inglirannast saaks avalik supluskoht. Praeguseks on avaliku ranna loomine Kesklinna valitsuse aktiivsetest plaanidest välja arvatud.

"Takistuseks on see, et veenormid ei vasta kehtivale seadusandlusele. Vesi ei ole tervisele ohutu. Selleks, et veekvaliteet tõuseks ja oleks inimestele ohutu, tuleb kollektorid ümber ehitada või ümber suunata, mis on väga suure mahuga töö," lausus Kesklinna vanema asetäitja Nikita Groznov.