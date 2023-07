Kadrioru pargis tuleb üle 1000 puu haiguse tõttu maha võtta

Järve rääkis ERR-ile, et ligi 90 protsenti jalakatest on nakatanud USA-st pärit puuviirusega jalakasurm, mis sõna otseses mõttes suretabki puud välja.

"See kahetsusväärne haigusetekitaja on jõudnud ka nüüd Tallinnasse ja Kadrioru parki. Tegemist on Ameerika alavormiga, mis on oma olemuselt hästi agressiivne," ütles Järve.

"Kui me oleme olnud enne teadmises, et bakteriaalsete viiruste peiteaeg on viis kuni seitse aastat ja puud võitlevad oma ressurssidega tema vastu, siis viimase kolme aasta tendents, et meie suved on läinud hästi soojaks hästi pikaks, on võimendanud selle viiruse agressiivsust. Selle viiruse jaoks on kõige ideaalsem temperatuur üle 25 kraadi, mis tähendab, et peiteaeg on muutunud väga lühikeseks," rääkis Järve.

Järve sõnul on järgmise viie aasta perspektiivis enamik jalakaid ja künnapuid Tallinna linnapildist läinud.

"Ka linnaruum näitab väga ilmekalt seda, et täiesti ootamatult ajavad puud peale jaanipäeva oma lehed maha ja siis on järjekordne tõdemus, et see või teine puu enam uut hooaega vastu ei võta," lausus ta.

"Mis on alternatiiv? Alternatiiviks täna pakuvad meie head Soome kolleegid, et kuna jalakas on ääretult hea paljunemisvõimega ja algkasvu faas on hästi kiire, siis selle aja jooksul tekivad ju uued põlvkonnad jalakaid ja künnapuid, mis annab suure lootuse, et nende seas on võimalik leida ka resistentseid. Siis me saame neid resistentseid hakata paljundama ja siis me saame ajaliselt kuskil 20 või 25 aasta pärast jälle arvestatavad mahud," rääkis Järve.

Samas on resistentsuse juures Järve sõnul oht, et uue bakteriaalse viiruse tekkides on nende resistentsusega liikide pihtasaamine uue viirusega seda tõenäolisem.

Kliimamuutus toob linnaruumi uued puud

Järve sõnul hakkavad tulevikus linnaruumi ilmuma järjest enam pöök, raudkask ja Pennsilvaania vaher, mida võib leida Kadrioru pargi Jaapani aiast.

"Me peame end valmis seadma selleks, et meie avalikku ruumi hakkavad lähitulevikus ilmestama hoopis teised liigid," sõnas Järve.

Järve rääkis, et vastavalt haiguse progresseerumisele puudes tegeleb park ka nende eemaldamisega ning massilist puude mahavõtmist korraga ei tule.

Kadrioru pargi ilmet Järve sõnul jalakate kadumine oluliselt ei muuda.

"Pargi üldkontseptsioonis ei ole õnneks jalakas kompositsiooniliselt valdav. Valdavaks pargipuuks on hobukastanid ja pärnad. Jalakas on pigem rühmapuu, mis on valdavalt klindi all ja peal," rääkis ta.

Järve ei teadnud veel, millise puuliigiga kaduvaid jalakaid asendada. "Ma ei ole päris kindel, kas me lähme nüüd pärna peale või kui me tahame suurt mahtu tulevikus saada, siis võib-olla tõesti ongi valikuks pöök," sõnas Järve.

Ta märkis, et enne talve pargist ühtegi jalakat maha veel ei võeta.

Sel laupäeval tähistab Kadrioru park oma 305. sünnipäeva.