Ida-Viru eriesindaja küsimuses on selgust oodata septembriks

Esialgse kava järgi loodeti Ida-Viru eriesindaja ametisse panna juulikuu keskpaiku. Seda aga ei juhtunud, sest nagu selgitas regionaalminister Madis Kallas, tulid vahele jaanipäev, puhkuste aeg ning pakilisemad poliitilised teemad. Koalitsioonipartneritega on aga vaja veel kooskõlastada eriesindaja ameti sisu ning tehniline külg.

"Kuidas peaks olema nimetamisprotsess, kuidas ja kelle vahenditest tuleb siis esindaja palgafond, kus ta füüsiliselt asub, missugune saab olema ta alluvussuhe teiste ministritega ja ministeeriumidega, kuna ta on valitsuse esindaja," loetles Kallas selgitamist vajavaid küsimusi.

Regionaalministri sõnul vajab täpsustamist ka teemadering, millega valitsuse eriesindaja Ida-Virus tegelema hakkab. Olulisemad teemad on teada.

"Näiteks täiendav kaasamine tänavanimede ümber nimetamisel, olgu ta täiendav kaasamine ja arutelud eestikeelsele haridusele üleminekuga või õiglase üleminekuga põlevkivitööstuses. On praegu kokku lepitud, et Ida-Virumaal neid nii-öelda väljakutseid aitab kohalike elanike hüvanguks siis keegi täiendavalt juhtida, suunata ja tagant nügida. Ja see ongi tema roll, et oleks keegi, nii minul kui teistel ministritel abis nende teemadega tegelema," selgitas Kallas.

Madis Kallase sõnul on ametlikest kandidaatidest Ida-Viru eriesindaja kohale veel vara rääkida, kuid praegu on teada viis inimest, kes on kas ise soovi avaldanud või keda on eriesindaja rolli pakutud. Regionaalministri arvates peaks Ida-Viru eriesindaja selguma niipea kui võimalik, kuid hiljemalt septembri alguseks.

Valitsuse eriesindaja Ida-Virumaal on kõrgeim riigiametnik asekantsleri palgatasemega 4500 kuni 5000 eurot ning allub regionaalministrile