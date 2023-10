Purga sõnul ei tohiks valitsus Ida-Viru teemasid ainult esindaja peale lükata

Koalitsioonileppe tõttu tööle võetud Ida-Virumaa esindaja vajalikkust põhjendas regionaalminister Madis Kallas sooviga, et riik oleks Kirde-Eestis tugevamalt esindatud. Töökohale kandideeris 34 inimest, neist otsustavasse vooru pääses üheksa.

Jaanus Purga tõusis regionaalministri sõnul esile kahel põhjusel.

"Esiteks see, et tal oli väga suur motivatsioon ja ta on erinevatel Ida-Virumaa teemadel pikalt sõna võtnud. Teiseks on tal piirkonna ja ettevõtluse taust. Ehk ta on piirkonnast pärit ja ta elab seal ning tal on väga tugev ettevõtluse taust, mis on oluline selles valguses, kui me räägime õiglase ülemineku fondi vahendite ja teiste Euroopa Liidu vahendite kasutamist," rääkis Kallas.

Ka Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juht Eve East lootis, et esindajast võiks tuge olla õiglase ülemineku fondist Ida-Virumaale suunatud 340 miljoni euro jaotamise protsessis.

"Meil on vaja kiirustada, meil on vaja, et Ida-Virumaale eraldatud raha saaks tõesti kasutatud sihtotstarbeliselt. Hetkel ei oska öelda, kui palju võimekust see esindaja juurde annab, aga kindlasti on need teemad, mida läbi rääkida," ütles East.

Lobiorganisatsiooni Rohetiiger üks asutaja, endine VKG juhatuse liige Jaanus Purga ütles, et tema jaoks on oluline, et seni ministrite vastutada olnud Ida-Virumaaga seotud teemasid ei lükataks vaid tema peale.

"Täiesti reaalselt on see oht olemas, et keskvõimu poolt vaadatakse, et las tema tegeleb ja meie funktsioonid on sellega täidetud. Oht on olemas, ma oleksin naiivne, kui ütleks, et ei ole, aga minu ülesanne on vaadata, et see nii ei läheks. Ma usun, et need ministrid, kes on tihedamalt seotud Ida-Viruga, jäävad minu kaudu veelgi tihedamalt seotuks, mitte vastupidi," lausus Purga.

Parteitu Purga alustab Ida-Virumaa esindaja tööd neljakuuse katseajaga tuleval esmaspäeval. Tema palgaks saab olema 5130 eurot. Kui algul oli esindajale kavas anda ka abilised, siis riigi kokkuhoiupoliitika tõttu jäi see plaan ära.