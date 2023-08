Ida-Virumaa eriesindajaks kandideerib 34 inimest

"Kokku laekus 34 taotlust, päris aktiivne osavõtt oli," ütles Kallas esmaspäeval ERR-ile. "Nädala lõpus hakkab komisjon nendega tutvuma. Siis otsustame, kuidas see protsess edasi läheb ja kuidas vestlused ja asjad saab korraldatud," lisas ta.

Kallas avaldas lootust, et oktoobriks jõutakse eriesindaja välja valida. "[Eriesindaja väljavalimise] Aeg on kogu aeg edasi liikunud. Mina ütleks, et selline tavaline vestluste periood võtab kaks-kolm nädalat, aga siin on juba ka öeldud, et võibolla ikkagi, kui me oktoobris saame, on hästi. Eks me võtame jooksvalt, aga jah, ma arvan, et oktoobris on ta valitud," rääkis minister.

Kallas ütles ka, et eriesindajat ei hakka välja valima mitte riigikantselei juures asuv tippjuhtide valiku komisjon, vaid regionaal- ja põllumajandusministeerium, kuna tegemist ei ole klassikalisel kujul tippjuhiga kantsleri või asekantsleri mõistes, vaid ta on ministeeriumi teenistuja.

"Meie maja teeb valiku ja on kokku lepitud, et valitsusdelegatsioonide esindajad saavad selle siis lõpuks kinnitada. Mina sean siis kandidaadi nende ette ja valitsus siis nii-öelda kinnitab ta," rääkis regionaalminister.

Eriesindaja hakkab alluma otse ministrile ja tema ametikoht hakkab olema lähedane asekantsleri ja osakonnajuhtide omaga, ütles Kallas. "Ta on üks ametnik paljude hulgast, kes hakkab Ida-Virumaa fookusega tegelema," lisas ta.

Eriesindaja oma meeskonda ei saa, see hakkab koosnema ministeeriumiametnikest, rääkis minister. "Ehk et keegi toetab teda kommunikatsiooni osas, Ida-Virumaa teemade osas [toetab] esialgu meie Ida-Viru ja Lääne-Viru piirkonnajuht ja nii on see kõigi teiste valdkondadega. Leppisime kokku, et otsest täiendavat meeskonda praegu me ei määra, kuna me teame, et meil on kokkuhoiurežiim ja uued ülesanded võtame üle meie ministeeriumi ja teiste ministeeriumite ühisel toel," selgitas Kallas.

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingu kohaselt nimetab valitsus "Ida-Virumaaga seotud väljakutsete lahendamise paremaks juhtimiseks Ida-Virumaale ametisse valitsuse esindaja".

Valitsuse eriesindaja Ida-Virumaal on kõrgeim riigiametnik asekantsleri palgatasemega 4500 kuni 5000 eurot ning allub regionaalministrile.