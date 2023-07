Põlvamaa farmis tuleb Aafrika seakatku tõttu hukata üle 9000 sea

Seafarmile on seatud kitsendused. Farmist ei tohi sigu välja ega sisse tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni piiratud inimeste ja transpordi liikumine.

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) sai teate sigade haigestumisest kolmapäeval "Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead, sest haigusele puudub ravi," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

Seejärel korraldab PTA farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni ning teatud aja möödudes on võimalik sinna taas sead viia.

Taudi tõttu surnud ning hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

"Kümnekilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbruses jääb üks seafarm, millele seatakse võimaliku taudi leviku ärahoidmiseks samuti piirangud loomade ja nende pidamisega seotud materjalide liikumisele" ütles Saavo.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA volitatud isikud. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud.

HKScani Baltikumi tegevjuht ja HKScan Estonia AS juhatuse liige Markus Kirsberg ütles, et katk jõudis suurfarmi kõrgete bioohutusnõuete täitmisest hoolimata. "Lutsu seafarm on meie tütarettevõttele AS Rakvere Farmid kuuluv farm. Tegu on meie jaoks olulise algtootmisega, kuna kasvatame sead ise ja omaenda farmides. Ka sealt liiguvad nuumsead Rakvere lihatööstusesse," lisas Kirsberg.

Eesti suurim seakasvatusettevõte AS Rakvere Farmid on HKScan Estonia tütarettevõte, kasvatades üle 40 protsendi Eestis kasvavatest nuumsigadest.

Aafrika seakatk ei ole nakkav teistele loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda. Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole desinfitseeritud.

Viimane Aafrika seakatku kolle kodusigadel tuvastati eelmisel nädalal Võrumaal Rõuge valla majapidamises, kus hukati 116 kodusiga.

Viimane viiruspositiivne metssiga diagnoositi tänavu 25. juulil Põlvamaal Põlva vallas Ahja alevikus. 2023. aastal on Põlvamaal Aafrika seakatku diagnoositud kokku 17 metsseal, millest viiruspositiivseid metssigu oli kümme ja antikehapositiivsed seitse. Kokku on Eestis 26. juuli seisuga Aafrika seakatku diagnoositud 40 metsseal, neist 14 viiruspositiivset metssiga.