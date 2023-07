Liit: pikk metsade majandamise arutelu on toonud puidutööstusse ebakindluse

Hiljuti on teatanud kaks ettevõtet, et sulgevad oma saeveski ja selle tulemusel jääb tööta üle 100 inimese. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu hinnangul on ettevõtted tuleviku suhtes ebakindlad, milleni on viinud pikale veninud arutelu metsade majandamise ümber.

Rootsi börsifirma Bergs Timber teatas kolmapäeval, et sulgeb Pärnumaal Saugas asuva Laesti saeveski. Tööta jääb 30 inimest. Ettevõte põhjendab sulgemist Eesti ebastabiilse majanduskeskkonnaga, kus puudub kindlus tooraine kättesaadavuses. Juunis teatas Soome metsatööstuskontsern Stora Enso, et sulgeb ümberkorralduste käigus Lääne-Virumaal asuva Näpi saeveski, mis tähendab töö kaotust ligikaudu 100 inimesele.

Selleni, et Eesti pole tööstusinvesteeringute sihtriigina atraktiivne, on liidu hinnangul viinud mitmed siseriiklikud otsused või tegematajätmised ja nii jäävad siinsed ettevõtted rahvusvahelises konkurentsis alla.

"Selleks, et tööstus konkurentsivõimeliselt toimiks, vajab ta pidevalt moderniseerimist, pidevalt investeeringuid. Selleks, et neid investeeringuid teha, on vaja teatud kindlustunnet tuleviku ees, et investorid oma investeeringu pealt on võimelised ka tulu teenima. See väga pikalt kestnud diskussioon metsade majandamise ümber on selle olukorra tekitanud," ütles metsa- ja puidutööstuse liidu juht Henrik Välja.

Poliitikud on öelnud, väiksema lisandväärtusega tooted ei saagi olla konkurentsivõimelised.

"Otse palgist kõrgema lisandväärtusega tooteid üldiselt ei toodeta. Ikkagi enne on saeveskid, siis võib-olla veel hööveldaja ja siis tuleb maja või disainmööbel või muu järgmine asi. Me ei saa öelda, et me neid esimesi väärtustamisastmeid üldse ei hinda või vaja. Need on vajalikud ka selleks, et hiljem neid kõrgema lisandväärtusega tooteid toota," rääkis Välja.