Pärnumaa Laesti saeveski läheb kinni ja töö kaotab 30 inimest

Bergs Timber teatas börsile, et on otsustanud Laesti saeveski kinni panna, sest kevadel läbi viidud kasumliku jätkusuutlikkuse hinnangu kohaselt ei ole tulevikus võimalik enam saeveskit pidada.

Ettevõte viitab tegevuskulude kasvule, toorme kättesaadavusele, turupotentsiaalile, investeeringuvajadustele ja arengutele finantsturgudel. Bergs plaanib saetegevuse lõpetada augustis ja kogu ettevõtmise kinni panna selle aasta sügiseks.

"Kuigi kohalik juhtkond teeb head tööd, me ei pea realistlikuks Laesti tegevuse jätkamist ja arendamist. Saeveski sulgemine on osa muutustest Bergsis, kus me liigume kõrgema lisandväärtuse poole," ütles Bergs Timberi tegevjuht Peter Nilsson.

Laesti saeveskis töötab praegu 30 inimest. Laesti käive on kiirelt langenud. Kui 2021. aastal teenis ettevõte 23 miljoni euro suuruse käibe juures 3,4 miljonit eurot kasumit, siis möödunud aastal langes käive 16,5 miljonile eurole ja kasum 580 000 eurole. Bergsi teatel oli Laesti viimase 12 kuu käive umbes 8,7 miljonit eurot.

Bergs Timber plaanib saeveski, selle sisustuse ja veskialuse maa müüa Eesti ettevõttele Warmeston, mis toodab puitpellteid; ning on ka sellesisulise lepingu allkirjastanud. Tehing peaks jõustuma tänavu kolmandas kvartalis. Warmeston ei plaani saeveskit taaskäivitada.

Soome metsatööstuskontsern Stora Enso teatas 15. juunil, et sulgeb ümberkorralduste käigus Lääne-Virumaal asuva Näpi saeveski, mis tähendab töö kaotust ligikaudu 100 inimesele.