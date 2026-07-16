X!

Lääne-Virumaal asuv Näpi puidutööstus kaasas miljonilise välisinvesteeringu

Eesti
Foto: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Prantsusmaa kapitalile tuginev Puidukoda soovib senisest rohkem puitu väärindada, mistõttu investeerisid nad oma Lääne-Virumaal asuvasse Näpi tootmisettevõttesse miljon eurot. Geopoliitiline asukoht teeb aga selliste investeeringute Eestisse saamise aina keerulisemaks.

Mulgi juurtega höövlitööstus Puidukoda tegutseb Näpil kolmandat aastat. Lääne-Virumaale laiendati tegevus pärast seda, kui Stora Enso tõmbas Eestis tootmist koomale ja sulges Näpi tehase.

Puidukoja valik langes just Näpile, sest selle lähedale jäävad sadamad ja seal on ruumi laienemiseks. Seni on kõik küll ära tasunud, kuid viimasel ajal on Prantsusmaa omanikele Eestisse investeerimist aina raskem põhjendada, ütles ettevõtte tegevjuht Eveli Opmann.

"Meie geopoliitiline asukoht on muutunud juba ebasoodsamaks, kui see oli enne Ukraina sõda, see on üks asi. Ehk siis me piltlikult öeldes asume nagu maailma lõpus," ütles Opmann.

Teine asi, mis on ka osaliselt selle sõjaga seotud, on see, et kogu Eesti majanduskeskkond on läinud investori jaoks negatiivsemaks ehk kui me võtame, energiahinnad, tööjõukulud, sisendihinnad, transpordihinnad - kõik on kasvanud.

Konkurentsis püsimiseks hankis Puidukoda Näpile miljon eurot maksma läinud autoklaavi, milles hakatakse puitu immutama.

"Kogu puidusektor liigub kõrgema lisandväärtusega toodete poole. See seade, millesse me praegu investeeringu tegime, aitabki tõsta puidu lisandväärtust. Maapinnaga kontaktis olev puit hakkab mädanema umbes kahe aastaga, aga kui ta on immutatud, siis see võib võtta aega 20 kuni 30 aastat," ütles Opmann.

Taristuminister Kuldar Leisi sõnul näitavad sellised investeeringud, et Eesti puidusektoriettevõtted otsivad võimalusi arenemiseks.

"Isegi, kui sellel turul on võnkeid, siis seda, milles me oleme tugevad, me peame ka arendama."

Puidukoda annab tööd 130 inimesele. Nendest paarkümmend töötab Lääne-Virumaal Näpil, kuhu ettevõte on investeerinud kokku viis miljonit eurot.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:38

Eesti korvpallitiimid said teada vastased Euroopa karikasarjas

20:14

Viipekeelsed uudised

19:58

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:55

Märtin nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

19:20

Lääne-Virumaal asuv Näpi puidutööstus kaasas miljonilise välisinvesteeringu

19:19

Leetu naasnud Valanciunas: tahan Euroliiga melu tunda

19:16

USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba

19:04

Pevkur: USA relvatarned jõuavad Eestisse lähikuudel Uuendatud

19:03

Eestisse tuleb järgmisest kevadest veel mõnisada Briti sõdurit juurde

18:43

Merlier pääses koledast kukkumisest ja tegi Touril kübaratriki

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

00:07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

13:51

Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö Uuendatud

06:58

Eurovisiooni võiduloo ümber käiv vaidlus ähvardab raskendada laste muusikaõpet

15.07

Zelenski vabastas ametist kaitseminister Fedorovi

16:11

Tallinnas hukkus auto alla jäänud jalakäija Uuendatud

15.07

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

07:52

Ministeerium kärbib kümnendiku võrra puuetega inimeste koja toetust

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

14:05

Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu Uuendatud

11:02

TÜ tudengi loodud süsteem jahib vastase droonijuhte

ilmateade

SPORT

20:38

Eesti korvpallitiimid said teada vastased Euroopa karikasarjas

19:55

Märtin nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

19:19

Leetu naasnud Valanciunas: tahan Euroliiga melu tunda

18:43

Merlier pääses koledast kukkumisest ja tegi Touril kübaratriki

loe: kultuur

15:36

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

14:41

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

14:25

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

13:22

Oksana Brui: Ukraina raamatukogude elust

loe: eeter

15:36

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

14:41

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

14:25

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

14:18

Rally Estonia teenindusjuht: rahapatakatega rajaäärseid maaomanikke me moosimas ei käi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.07.2026 18:00:00)

18:30

Narva haigla soovib riigilt reanimobiili-teenuse jätkuvat rahastamist

17:20

On suvi ja suur tung Eesti saarte külastamiseks

17:20

Puidukoda investeeris Näpi tootmisettevõttesse miljon eurot

16:50

Puuetega inimeste koja toetus väheneb tuleval aastal 10 protsenti

16:50

Merz loodab, et USA ei sekku Saksamaa liidumaa-valimistesse

15:55

Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk lõpetab ametiaja Washingtonis

15:50

Algav Rally Estonia toob Tartusse ja Lõuna-Eestisse umbes 50 000 rallisõpra

15:45

Nordicale lennukeid rentinud Transpordi Varahaldus läheb likvideerimisele

15:20

Raadiouudised (16.07.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo