Lääne-Virumaal asuv Näpi puidutööstus kaasas miljonilise välisinvesteeringu

Prantsusmaa kapitalile tuginev Puidukoda soovib senisest rohkem puitu väärindada, mistõttu investeerisid nad oma Lääne-Virumaal asuvasse Näpi tootmisettevõttesse miljon eurot. Geopoliitiline asukoht teeb aga selliste investeeringute Eestisse saamise aina keerulisemaks.

Mulgi juurtega höövlitööstus Puidukoda tegutseb Näpil kolmandat aastat. Lääne-Virumaale laiendati tegevus pärast seda, kui Stora Enso tõmbas Eestis tootmist koomale ja sulges Näpi tehase.

Puidukoja valik langes just Näpile, sest selle lähedale jäävad sadamad ja seal on ruumi laienemiseks. Seni on kõik küll ära tasunud, kuid viimasel ajal on Prantsusmaa omanikele Eestisse investeerimist aina raskem põhjendada, ütles ettevõtte tegevjuht Eveli Opmann.

"Meie geopoliitiline asukoht on muutunud juba ebasoodsamaks, kui see oli enne Ukraina sõda, see on üks asi. Ehk siis me piltlikult öeldes asume nagu maailma lõpus," ütles Opmann.

Teine asi, mis on ka osaliselt selle sõjaga seotud, on see, et kogu Eesti majanduskeskkond on läinud investori jaoks negatiivsemaks ehk kui me võtame, energiahinnad, tööjõukulud, sisendihinnad, transpordihinnad - kõik on kasvanud.

Konkurentsis püsimiseks hankis Puidukoda Näpile miljon eurot maksma läinud autoklaavi, milles hakatakse puitu immutama.

"Kogu puidusektor liigub kõrgema lisandväärtusega toodete poole. See seade, millesse me praegu investeeringu tegime, aitabki tõsta puidu lisandväärtust. Maapinnaga kontaktis olev puit hakkab mädanema umbes kahe aastaga, aga kui ta on immutatud, siis see võib võtta aega 20 kuni 30 aastat," ütles Opmann.

Taristuminister Kuldar Leisi sõnul näitavad sellised investeeringud, et Eesti puidusektoriettevõtted otsivad võimalusi arenemiseks.

"Isegi, kui sellel turul on võnkeid, siis seda, milles me oleme tugevad, me peame ka arendama."

Puidukoda annab tööd 130 inimesele. Nendest paarkümmend töötab Lääne-Virumaal Näpil, kuhu ettevõte on investeerinud kokku viis miljonit eurot.