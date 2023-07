USA föderaalreserv tõstis taas intressimäärasid

Tegemist on USA keskpanga 11. järjestikuse intressitõusuga alates eelmise aasta kevadest. Nüüd on föderaalfondide intressimäär 5,25 ja 5,50 protsendi vahel, mis on viimase 16 aasta kõrgeim.

Föderaalreserv vihjas, et intressitõusud on inflatsiooni ohjeldamiseks ka edaspidi võimalikud.

Viimati tõstis föderaalreserv intressimäärasid samuti 0,25 protsendipunkti võrra märtsikuus.

USA inflatsioon oli juunis madalaimal tasemel alates 2021. aasta algusest – tarbijahinnaindeks kerkis aastaga kolm protsenti. Föderaalreserv on inflatsioonieesmärgiks seadnud kaks protsenti, nagu ka Euroopa Keskpank.