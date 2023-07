Dollar nõrgenes ja nafta hind võttis taas suuna üles

Naftakartell OPEC kärbib tootmist ning investorid eeldavad, et USA föderaalreserv leevendab lähiajal rahapoliitikat. Nafta hind võttis seetõttu taas suuna üles ning tõusis viimase kolme kuu kõrgeimale tasemele.

USA inflatsioon oli juunis madalaimal tasemel alates 2021. aasta algusest, tarbijahinnaindeks kerkis aastaga kolm protsenti. Föderaalreserv on varem vihjanud, et plaanib juulis tõsta intressimäärasid veelgi. Investorid siiski eeldavad, et föderaalreserv tõstab sel aastal intressimäärasid veel vaid ühe korra.

"Peale inflatsiooniandmete avaldamist on dollari väärtus langenud, see aitas tõsta nafta hinda," ütles finantsfirma Again Capital LLC tippjuht John Kilduff.

Naftakartell OPEC kärbib samuti tootmist. OPEC tahab kartelli liikmete nafta tootmise vähendamisega tõsta maailmaturul nafta hinda. Kartelliga koordineerib oma naftatootmist ka Venemaa.

Naftahinnad on viimase kahe nädala jooksul kerkinud 11 protsenti. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reede hommikul 81,43 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 77 dollarit barreli kohta.