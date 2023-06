USA majandus kasvas aasta esimesel poolel prognoositust kiiremini

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA majandus kasvas 2023. aasta esimesel poolel varem prognoositust kiiremini. USA föderaalreserv on aga karmistanud rahapoliitikat.

"Kui vaadata viimase kvartali andmeid, siis on näha, et kasv on oodatust tugevam, inflatsioon on oodatust kiirem," ütles kolmapäeval USA föderaalreservi juht Jerome Powell.

Inflatsiooni ohjeldamiseks on USA föderaalreserv baasintressimäärasid alates eelmisest kevadest tõstnud kümme korda. Viimasel koosolekul jättis föderaalreserv intressimäärad muutmata. Siiski andis föderaalreserv märku, et peab tõenäoliselt tulevikus intressimäärasid veel tõstma.

Aasta alguses hoiatasid paljud majandusteadlased, et USA-d võib tabada majanduslangus. Siiski isegi intressimäärade tõusu tingimustes on majandus jätkanud kasvamist, vahendas The Wall Street Journal.

"Oleme järjepidevalt alahinnanud USA majanduse vastupidavust," ütles finantsfirma Northern Trust ökonomist Carl Tannenbaum.

S&P teatas neljapäeval, et eeldatavasti kasvab USA majnadus teises kvartalis 1,7 protsenti. Kuu alguses prognoosis S&P, et majandus kasvab 0,8 protsenti. Esimeses kvartalis kasvas majandus kaks protsenti. Tarbijakulutused kasvasid esimeses kvartalis 4,2 protsenti, mis oli kiireim tempo alates 2021. aasta keskpaigast.

USA-s loodi mais 339 000 töökohta, analüütikud eeldasid varem, et riigis luuakse 195 000 töökohta.