Terviseamet hakkab seirama Euroopasse jõudnud väikelastele ohtlikku viirust

Kuigi Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus peab haiguse riski madalaks, kutsus ta liikmesriike nakatumisjuhtumitest teada andma.

Nüüd on terviseameti laboril võimekus Echoviirus-11 kindlaks tegemiseks ja sel nädalal saatis amet haiglatele juhised proovide võtmiseks. Ka hakkab terviseamet viiruse levikut jälgima regulaarsetes reoveeseire uuringutes.

Raskematel juhtudel võib viirus põhjustada entsefaliiti või meningiiti. Tänavu on Eestis registreeritud kolm neisse haigestumist ning praegu pole teada, kas nende põhjustajaks võis olla Echoviirus-11.

"Haiglad ikka testivad neid haigeid, kes satuvad nende haiglatesse meningiidi, entsefaliidi nähtudega ja kui nad kahtlustavad enteroviirust, siis need proovid võetakse," ütles terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna nõunik Irina Dontšenko.

"Tavaliselt kulgeb haigus kas soolenakkusena või siis juba raskema kuluga, kus on lastel välja arenenud kas entsefaliit või meningiit. Need ongi need raskemad juhud. Spetsiifilist ravi ei ole. Ravitakse seda, mida parajasti ravida on vaja ja vaktsiini ka selle haiguse vastu ei ole," rääkis Dontšenko.